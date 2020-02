Mütterfrust statt Baby-Glück: Neues Hilfsangebot in Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Die Geburt eines Kindes kann für Mütter kurze Zeit später zur Krise führen. Ins gesellschaftliche Bild passt das selten, die Scham, sich wegen der psychischen Krise zu outen, ist groß. Das wollte Dr. Christina Steiner vom Gesundheitsamt Gifhorn ändern. Sie holte die Awo Gifhorn mit ins Boot und startet nun ein spezielles Angebot für junge Mütter.

Für einige ist nach der Geburt nicht alles schön

Von wegen pures Baby-Glück: Bis zu 20 Prozent aller frisch gebackenen Mütter fallen regelrecht in ein Loch. Bei rund 1300 Geburten alleine in Gifhorn ist die Zahl der Betroffenen entsprechend hoch. „Es muss alles schön sein, ist es aber für viele nicht nach einer Geburt“, weiß Dr. Steiner. Das Thema sei „unglaublich schambesetzt“. Deshalb machte sie sich auf den Weg und stellt ein Netzwerk auf die Beine, in dem viele Experten mit Rat und Tat zur Hilfe stehen. Hebammen, Gynäkologen, Psychotherapeuten und Ärzte sind eingebunden. Es geht darum, auf schnellem Weg Hilfe für Leidende zu finden.

Thema enttabuisieren

Diplompädagogin Michaela Steingräber vom Awo-Beratungszentrum kennt die Thematik und wie aufreibend manche Mütter die erste Zeit nach einer Geburt erleben. „Dann macht schon das Schreien des Kindes Stress.“ Das Thema psychische Krisen bei Müttern müsse man aus der Tabuisierung nehmen. Schließlich leide in der Folge das komplette Familienleben.

Gruppe heißt „Stolpersteine bringen Glück“

Unter dem Motto „Stolpersteine bringen Glück“ startet bei der Awo ein Angebot für Betroffene. Start ist am Freitag, 13. März. Von 9 bis 11 Uhr können Interessierte bei der Awo in der Oldaustraße 32 in Gifhorn Rat suchen und sich austauschen. Kinder bis drei Jahre werden in der Zeit betreut. Das Angebot gibt es zehnmal im Jahr. Auch persönliche Hausbesuche seien möglich, so die Projektpartner.

Wer mit Depressionen, Enttäuschung über sich selbst, Schlaflosigkeit oder anderen Problemen im jungen Muttersein leidet, könne alleine schon über die Erfahrung, dass es anderen genauso geht, das Leben erleichtert werden. Info und Anmeldung für „Stolperstein bringen Glück“ unter Tel. (0 53 71) 72 47 41.

Von Andrea Posselt