Müllgebühren im Kreis Gifhorn sollen sinken: So viel kann jeder Haushalt sparen

Landkreis Gifhorn

Die Müllgebühren im Landkreis Gifhorn sollen in den kommenden drei Jahren um insgesamt 5,2 Millionen Euro sinken. Damit werden die Gewinne aus den vergangenen drei Jahren – so wie es vorgeschrieben ist – an die Bürger zurückgegeben. Der Umweltausschuss des Landkreises gab am Mittwoch seine Zustimmung zu den Plänen.

Bei den Restmüllbehältern beträgt die Senkung je nach Tarif zwischen 2,53 Prozent (60-Liter-Tonne, Tarif 1) und 6,55 Prozent (1 100 Liter Behälter). Die durchschnittliche Senkung beträgt 4,45 Prozent. Damit werden laut Kreisverwaltung besonders große Haushalte und Bewohner von Großwohnanlagen entlastet, bei denen mit eher geringen Einkommen zu rechnen sei.

Die Zahl der Pflichtleerungen soll unverändert bei 13 liegen

Die Zahl der Pflichtleerungen, die in der Jahresgebühr enthalten sind, bleibt unverändert bei 13 pro Jahr. Jede weitere Leerung kostet je nach Tarif zwischen drei und zwölf Euro extra. Die Grünen beantragten, diese Zahl um ein Drittel zu verringern, um Haushalte zu entlasten, die sich um Müllvermeidung bemühen. Ihrer Argumentation zufolge müssten Haushalte, die mit weniger als 13 Leerungen pro Jahr auskommen, derzeit „für die Entsorgung von Luft bezahlen“, so Dr. Arne Duncker.

„Eine Senkung in diesem Umfang birgt Risiken. Das stellt die gesamte Berechnung auf den Kopf“, entgegnete Friedrich Lührs ( FDP). „Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht die illegale Müllentsorgung fördern“, ergänzte Detlef Tanke ( SPD). Und Bürgervertreterin Stefanie Hillmann plädierte unter dem Stichwort Geruchsbelästigung für die Beibehaltung des Vier-Wochen-Rhythmus. Der Ausschuss stimmte dafür, den Grünen-Vorschlag in den Fraktionen zu beraten.

Seit der Einführung des neuen Gebührensystems ist die Müllmenge im Kreis Gifhorn deutlich gesunken

Seit der Einführung des neuen Müllgebühren-Systems im Jahr 2018 hat sich die Restmüllmenge im Kreis Gifhorn deutlich reduziert. Im ersten Jahr war laut Kreisverwaltung ein Minus von fast neun Prozent zu verzeichnen, 2019 betrug das Minus weitere 1,4 Prozent. Aufgrund der Corona-Pandemie rechnet die Verwaltung für 2020 allerdings mit einem Anstieg von fünf Prozent.

Auch im Bereich des Biomülls sollen die Gebühren sinken. Zukünftig beträgt die jährliche Gebühr für eine 120-Liter-Tonne 53,28 Euro statt bislang 58,68 Euro. Darin enthalten sind zwölf Leerungen pro Jahr. Eine zusätzliche Leerung kostet 2,16 Euro statt 2,40 Euro. Für die 240-Liter-Tonne beträgt die Pflichtgebühr ab 2021 106,56 Euro statt 117,36 Euro. Eine Zusatzleerung kostet dann 4,32 Euro statt bislang 4,80 Euro. Das entspricht einer Gebührensenkung von 9,2 Prozent. Die Kreisverwaltung will so mehr Biomüllbehälter in Umlauf bringen, um die Mülltrennung zu fördern. Für diesen Bereich hatten die Grünen beantragt, die Zahl der Pflichtleerungen um zwei Drittel zu reduzieren. Auch darüber werden die Fraktionen noch einmal diskutieren.

Bei einer Enthaltung stimmte der Umweltausschuss für die von der Verwaltung vorgeschlagene Reduzierung der Müllgebühren. Die endgültige Entscheidung trifft der Kreistag am 15. Dezember.

Von Christian Albroscheit