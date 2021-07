Gifhorn

Ist die Braunschweiger Straße in Gifhorn eine Schmuddellinie? Anlieger beantworten diese Frage mit Ja. Sie kritisieren vor allem den optischen Zustand. Ein Unsicherheitsgefühl wegen Massenschlägereien, Autorennen und Ärger mit einer Drogenszene scheint sich noch nicht breit zu machen. Allerdings bleiben die Befragten lieber anonym.

Es war schon mal schlimmer mit dem Wegwischen von Erbrochenem am Morgen aus dem Hauseingangsbereich. „Es hat sich auch einiges gebessert“, heißt es aus Kreisen von Anliegern der Braunschweiger Straße. „Wir sind Kummer gewöhnt.“ Etwa mit Feierlustigen zu nächtlicher oder frühmorgendlicher Zeit. „Es ist laut.“ Ein gutes Aushängeschild für Gifhorn ist die am stärksten befahrene Straße jedenfalls nicht. „Ich finde sie nicht gerade repräsentativ.“

Zur Galerie Massenschlägereien, Autorennen und Drogenszene: In den vergangenen Jahren machte die Braunschweiger Straße in Gifhorn immer wieder Schlagzeilen.

Müll und Baufälligkeiten sind das eine, Vorfälle entlang der Meile das andere. Massenschlägereien, Autorennen und Drogengeschäfte trügen das Ihre bei zum Ruf der Braunschweiger Straße, sagen Anlieger. Wirklich unsicher fühlten sie sich nicht.

Ärger an der Braunschweiger Straße strahlt zuweilen auf das weitere Umfeld aus. Vor zwei Jahren klagte ein Anwohner aus der Bergstraße noch über ungebetene Besuche auf seinem an den Laubberg angrenzenden Grundstück. Das habe sich entspannt. Und vom Ärger auf der Braunschweiger Straße kriege er nichts mit.

Autorennen: Weiterer Ärger in der Innenstadt Sind illegale Rennen mit hochgetunten PS-Boliden in Gifhorn nicht mehr allein ein Problem an der Braunschweiger Straße? Inzwischen erreichen Beschwerden aus dem Bereich Lindenstraße und Herzog-Franz-Straße die AZ-Redaktion. „Um 23 Uhr geht das Theater los“, berichtet eine Anwohnerin über Rennen zwischen tiefer gelegten Sportwagen, „immer die selben Autos“. Die rasten mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Allerwellen-Kreisel. „Es geht bis nachts um drei. Und die haben keinen normalen Auspuff.“ Die Anwohner rufen der Frau zufolge immer wieder bei der Polizei an. „Uns platzt bald der Kragen.“

Zweimal gerieten in den vergangenen Jahren Angehörige von Familien oder Parteien aneinander – einmal ging es um zwei Dönerimbisse, im jüngsten Fall Ende Juni um eine Ehrverletzung. In beiden Fällen waren jeweils rund 30 Menschen beteiligt. Einen Zusammenhang mit Clankriminalität sieht die Polizei aktuell nicht – auch wenn Clankriminalität landesweit zunimmt und häufig mit Schlägereien daher kommt, wie Polizei und Innenministerium am Montag erst in Hannover erläuterten. Und obwohl das Landeskriminalamt 2018 den Kreis Gifhorn erstmals wegen der kurdischen Mhallamiye-Gruppe in die Top-Ten der Schwerpunkte einstufte.

Polizei: Keine aktuelle Clanproblematik im Kreis Gifhorn

„Für die Stadt und den Landkreis Gifhorn kann rund um die Thematik ,Kriminelle Clanstrukturen’ keine signifikante Steigerung oder Häufung relevanter Feststellungen verzeichnet werden“, sagt Thorsten Ehlers von der Polizeidirektion Braunschweig. „Aktuell ist hier keine Clanproblematik festzustellen.“

„Die beiden in Ihrer Anfrage erwähnten Vorfälle haben jeweils ein großes mediales Interesse hervorgerufen und durchaus das Empfinden der Bevölkerung beeinträchtigt“, so Ehlers zu den Massenschlägereien im Bereich Schillerplatz. „Beide Verfahren werden allerdings zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt nicht als sogenannte Clankriminalität gewertet.“ Es sei notwendig, „differenziert an das Phänomen heranzutreten, um einer Stigmatisierung entgegenzuwirken“.

Wer kann was für die Optik der Braunschweiger Straße tun?

Stadtsprecherin Annette Siemer verweist auf AZ-Nachfrage kurz und knapp darauf, in der Angelegenheit Braunschweiger Straße im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft im Kontakt mit der Polizei zu sein. Dass ein städtebauliches Konzept der Braunschweiger Straße einen Imageaufschwung verpassen könnte, glauben die Anlieger nicht. Dazu bräuchte es die privaten Eigentümer der Gebäude und Grundstücke. Immerhin gebe es hier und da Abrisse und Neubauten, eine Art Flurbereinigung. „Der Markt regelt es.“ Und: „Der Calberlaher Damm ist auch nicht schöner.“ Jedenfalls nicht an einer gewissen Stelle.

Von Dirk Reitmeister