Die Gifhorner Schweiz ist in der Blütezeit einer der Anlaufpunkte schlechthin für Heide-Ausflügler in der Region. Doch sie hat schon bessere Zeiten gesehen. Schäfer und Pächter Karl-Gustav Laser führte am Donnerstag Bürgermeister Matthias Nerlich durch das Naturschutzgebiet und erläuterte Stärken und Schwächen. Das Stadtoberhaupt und zwei Fachfrauen aus seiner Verwaltung nahmen Anregungen mit zurück ins Rathaus. Sie wollen nicht untätig sein.

Nur wenige Meter hinter dem Parkplatz, die Heide öffnet sich gerade hinter dem Waldstreifen, glitzert es bunt im Sand des Pfades und im Kraut. Nein, es sind keine Glassplitter. Es sind Plastiktrümmer aus Raketen, die Hochzeitsgesellschaften bei ihren Fotosessions im Naturschutzgebiet zünden, erläutert Laser. Ein paar Schritte weiter auf dem Scheitel eines Hügels ist der Sand breit getreten. „Der Weg wird immer breiter“, sagt Laser. Nicht weit daneben entstehen neue Trampelpfade. „Das zerschneidet die Heide immer mehr.“

Zur Galerie Müll, Wildwuchs und menschliche Unsitten: Bürgermeister Matthias Nerlich informierte sich im Rahmen seiner Sommertour bei Schäfer Karl-Gustav Laser, unter welchen Problemen die Gifhorner Heide leidet.

„Mein Wunsch wäre eine Besucher-Lenkung“, sagt Laser. Beispiel Luftwurzel der Kiefer oberhalb der Schutzhütte: Ihr gibt Laser noch sechs Jahre. Zu viele Menschen hielten sich direkt an der Wurzel auf und treten auf ihr herum. Sein Vorschlag: Eine Treppe mit Geländer bauen, damit die Leute mit gebührendem Abstand die Kiefer bestaunen können.

Ranger für die Heide

Auch Aufklärung wäre wichtig, meint Laser. Seine Idee, dass ehrenamtliche Heide-Ranger ohne erhobenen Zeigefinger Spaziergänger auf Eigenheiten und Schutzbedürfnis der Heide aufmerksam machen, greift Nerlich auf. Der Bürgermeister, der bei seiner Sommertour in Begleitung von Maike Klesen und Ellen Schulze vom zuständigen Fachbereich und der Bundestagsabgeordneten Ingrid Pahlmann durch die Heide spaziert, hat schon einige Naturschutz-Engagierte im Hinterkopf. Helfender Hände bedarf es auch bei einer weiteren Notwendigkeit: Junge Kiefern müssen regelmäßig aus den Heideflächen entfernt werden, ansonsten sei dort bald Wald. Seine bis zu 300 Schafe, mit denen er die Heide pflegt, schafften das nicht auch noch, sagt Laser.

Die Heide muss jünger werden

„Wenn nichts getan wird zur Pflege der Heide, wird sie in Kürze verschwunden sein“, schreibt Christine Reh, eine gebürtige Gifhornerin aus Göttingen, der AZ besorgt nach einem Besuch in der Heimat. War früher mehr Magenta? Ja, bestätigt Laser den Eindruck. Bentgras breitet sich ihm zufolge immer weiter aus und verdrängt Calluna. „Irgendwann muss hier mal eine mechanische Pflege stattfinden.“ Damit sich die Heide mal verjüngt, so Laser, der von einer Vergreisung der Heide spricht. Auch Reh wünscht sich, dass die Stadt etwas in der Richtung unternähme.

Unsitten der Besucher in der Heide Bei der Sommertour muss man auch mal loben: Bürgermeister Matthias Nerlich und seine Entourage danken einem Pärchen, das seine beiden Hunde wie vorgeschrieben an der Leine führt. Wenig später stellt Nerlich ernüchtert fest, dass sein Heideführer, der Schäfer Karl-Gustav Laser, eine gute Menschenkenntnis hat. 100 Meter weiter haben die Hundehalter nämlich die Leinen in der Hand und die Hunde die Freiheit – wie von Laser prognostiziert. „Es sind auch schon vor meinen Augen Schafe tot gebissen worden“, sagt der Schäfer zum Thema frei laufende Hunde. Wölfe hätten das noch nicht gemacht. Neben Schnucken und Ameisenlöwen gibt es auch Schweinigel in der Heide: Zur Demonstration fehlt auch nicht der obligatorische schwarze Hundehaufenbeutel aus Plastik, der neben dem Trampelpfad liegt. Und überall sind Kippen im Sand. In einem Bereich fände Nerlich wohl auch Golfbälle, würde er genauer danach im Heidekraut suchen. An einem breiten sandigen Wegekreuz zentral in der Heide sagt Laser: „Das ist eine beliebte Stelle, wo Leute Golfabschläge üben.“ Auch mit Motorrädern und Quads brausten die Menschen durchs Naturschutzgebiet. Vom hinterlassenen Müll ganz zu schweigen. Deshalb ist Lasers erst gemeinter Wunsch bei der Sommertour des Bürgermeisters, an den Zugängen Tafeln mit Benimm-Regeln aufzustellen. „Die Naturentfremdung der Menschen ist wahnsinnig groß geworden.“

Mobiler Imbiss mangels Gastronomie in Winkel?

Laser wünscht sich einen festen Bienenstand. Nerlich und seine Begleiterinnen sinnieren darüber, dass das doch eine Aufgabe für angehende Zimmerer aus der BBS II wäre. Angesichts des ausgedünnten gastronomischen Angebots in Winkel formuliert Nerlich erste Ideen in diesem Feld: Vielleicht reichten ein, zwei Bauwagen oder Übersee-Container, etwas hübsch hergerichtet, als Depot für Tische, Stühle und Bänke und ein schlichter Verkauf von Kaffee und Kuchen – etwa nach dem Prinzip der Eiswagen oder Ape-Verkaufsflitzer. Da finde sich doch bestimmt ein Gastronom, der das nebenbei in der Saison flexibel bedienen könne.

Von Dirk Reitmeister