Mühlenquartier: Vorbereitungen für Baustart

Gifhorn

Die Bagger rollten am Dienstagvormittag an: Der Baugrund für das 9,5-Millionen-Euro-Projekt Mühlenquartier wird vorbereitet. Auf dem riesigen Areal am Ise-Ufer sollen bis 2021 in Gebäudekomplexen aus denkmalgeschütztem Fachwerk und Neubau 14 Eigentumswohnungen und zu vermietende Office-Quartiere entstehen.

Geänderter Zeitplan

Ursprünglich war der Baustart bereits für Herbst 2019 geplant, doch die Investoren um das Gifhorner Baugeschäft Ernst mit Geschäftsführer Dirk Reuß konnten den vorgesehen Zeitplan nicht einhalten. Unter anderem führten statische Untersuchungen auf dem 3500 Quadratmeter großen Areal zu der Verzögerung. Jetzt kommt jedoch Bewegung in die Sache.

Vermessungsexperten

So waren am Dienstag Mitarbeiter eines Gifhorner Vermessungsbüros im Einsatz. „Gründungsbauteile wurden ausgemessen – das ist für die Anpassung der neuen Gründung erforderlich und notwendig“, erläutert Reuß, Geschäftsführer der Mühlenquartier GbR. Mit einem Bagger und einem Radlader wurde zudem ein riesiger Haufen Bodenaushub auf einen Anhänger – gezogen von einem großen Traktor – verladen. Die Erde befand sich über den alten Gründungsfundamenten der inzwischen demontierten Mühlen-Silos. Lediglich ein Silo-Turm steht noch – er soll als Lagerraum und Standort einer Skybar mit Restaurant dienen.

Vorbereitungen

Die Arbeiten am Dienstag beschreibt Reuß als „vorbereitende und begleitende Maßnahmen für den Baustart“. „Wenn alle Randbedingungen erfüllt sind, wollen wir selbstverständlich so schnell wie möglich loslegen“, hofft Dirk Reuß darauf, dass es in wenigen Wochen auf dem Areal am Ise-Ufer richtig losgeht. Eine Fertigstellung Ende 2020 – wie sie noch auf der Mühlenquartier-Homepage angekündigt wird – ist angesichts des verspäteten Baustarts jedoch nicht mehr realistisch. „Das wird eher 2021“, so Reuß.

Reservierte Wohnungen

Das Interesse an dem Millionen-Projekt am Ise-Ufer ist nach wie vor groß. Viele der Wohnungen (68 bis 182 Quadratmeter groß), Büros und Praxen seien bereits reserviert beziehungsweise verkauft, so Reuß. Nur noch wenige Flächen in den Einzelquartieren seien zu haben. Für die Architektur des Gesamtprojekt zeichnet Holger Hörmann aus Gifhorn verantwortlich.

Von Uwe Stadtlich