Gifhorn

Viel Zeit bleibt nicht mehr, im September soll feststehen, wie die Stadt die Zukunft des Mühlenmuseums sieht. Am Dienstag hat der neue Ausschuss des Rates seine Arbeit dazu aufgenommen und sich darüber informiert, wie weit die Verwaltung mit ihrer Ausarbeitung der Vorgehensweise gekommen ist. Es wird nicht die letzte Sitzung bleiben.

Ein konkreter Empfehlungsbeschluss war am Ende der anderthalbstündigen öffentlichen Sitzung nicht nötig. Da es keine Einwände gab, sieht sich die Verwaltung mit dem „Go“ versehen, weiter zu arbeiten. Als nächster wichtiger Schritt steht laut Erster Stadträtin Kerstin Meyer ein weiteres Gespräch mit der Familie Wrobel über den Kaufvertrag an. Als unabhängiger Berater soll dabei eine Rechtsanwalts-Kanzlei dienen. Meyer: „Wir brauchen einen externen Berater/Begleiter. Die Kanzlei ist bereit, als Berater für beide Seiten zu arbeiten.“ Meyer bezeichnet den Kaufpreis als einen der Knackpunkte des Vorhabens.

Premiere: Der Fachausschuss Mühlenmuseum des Rats der Stadt Gifhorn traf sich zu seiner ersten Sitzung. Quelle: Dirk Reitmeister

Ein siebenköpfiges Team aus der Verwaltung stellte dem Ausschuss die bisherigen Arbeitsergebnisse zur Vorgehensweise vor – in drei Kategorien unterteilt. Neben dem Bereich Kaufvertrag drehte sich die Sitzung auch um die Finanzierung und die künftige Nutzung. Vor allem die Finanzierung nahm einen gewissen Raum in der Diskussion ein.

Gemeinnützigkeit oder Wirtschaftlichkeit? Die Verwaltung legte der Kommunalpolitik für beides Vor- und Nachteile vor. Bei Gemeinnützigkeit gebe es Fördermöglichkeiten – aktuell aus zwei unterschiedlichen Töpfen, möglicherweise aber auch mehr –, dafür wäre dann eine Gewinnerzielung ausgeschlossen. Das würde private Investoren ausschließen. Die Wirtschaftlichkeit dagegen müsste ohne Förderungen auskommen, womit das Projekt allein aus eigener Finanzierung zu stemmen wäre. Dafür könnte die Stadt aber Investoren einbinden.

Meyer bestätigte, dass es zwischen Bürgermeister Matthias Nerlich und Landrat Dr. Andreas Ebel zu Gesprächen über eine Mitarbeit des Landkreises gekommen ist. Der Ausschuss brachte bei der Gelegenheit die Bildungs-Gesellschaft des Landkreises ins Gespräch, die bereits die kreiseigenen Museen unter ihren Fittichen hat.

Wann eine langwierige Änderung des Bebauungsplans nötig wäre

Beim Nutzungskonzept steht die Verwaltung noch am Anfang ihrer Überlegungen. Ponyhof und Weihnachtsmarkt seien in der Klärung. Was der Bebauungsplan zulasse, sei allerdings beschränkt. Auf Nachfrage aus der Politik hieß es, dass eine Umwandlung des Backhauses in einen Hotelbetrieb nicht möglich wäre. Es sei denn, der kommende Rat ändere den Bebauungsplan – ein Verfahren, das mindestens ein Jahr dauern dürfte.

Das ist der neue Ausschuss Mühlenmuseum Der neue Ausschuss Mühlenmuseum des Rates der Stadt hat sich konstituiert. Das sind seine Mitglieder: Dr. Frank Bühren, Horst Ganz, Christian Lampe und Dirk Reuß von der CDU, Ralf Richter und Anke Klitzke von den Grünen, Ulrich Stenzel und Gunter Wachholz von der SPD, Stefan Marzischewski-Drewes von der AfD, Andreas Katsch-Herke von den Unabhängigen sowie Martina Bodenstein von der ÖDP. Zum Vorsitzenden bestimmte das Gremium Lampe, Stellvertreter wurde Stenzel.

So geht es für den Ausschuss weiter

Die nächste reguläre Sitzung des neuen Ausschusses ist bereits in zwei Wochen geplant, eine Vorverlegung nicht ausgeschlossen. Meyer machte in der Sitzung klar: „Wir müssen im September fertig sein. Es ist alles sehr straff.“

Von Dirk Reitmeister