Gifhorn

Lebensgefährlich verletzt wurde eine 61-Jährige aus Gifhorn auf dem Sozius, der 60-jährige Motorradfahrer schwer: Ihr Zweirad war am Samstagnachmittag auf dem Eyßelheideweg in Gifhorn gegen einen Audi geprallt.

Nach Angaben der Polizei befuhr der Motorradfahrer am Samstag gegen 17.15 Uhr den Eyßelheideweg in Richtung Winkel, als es an der Kreuzung bei Real und Hagebau zu dem verhängnisvollen Unfall kam. Das Motorrad kollidierte mit dem Audi eines 50-jährigen Gifhorners, der gerade nach links zum Hagebaumarkt abbog.

Zwei Augenzeugen sagten laut Polizei übereinstimmend, dass der Audifahrer die Linksabbiegerampel grün zeigte. Demnach dürfte nach ersten Erkenntnissen der Motorradfahrer Rotlicht missachtet haben. Laut Polizei könnte dabei die tief stehende Sonne eine Rolle spielen, die den in Richtung Westen fahrenden Kradfahrer geblendet haben könnte.

Die Frau kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Die Kreuzung war zeitweise voll gesperrt. Einen Brand am Audi erstickten die Einsatzkräfte mit Bordmitteln eines Rettungswagens und eines Streifenwagens, die Gifhorner Feuerwehr war zur Sicherheit alarmiert worden.

Von Dirk Reitmeister