Mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem brutalen Mord an einer jungen Frau bei Eickhorst lässt Gifhorns Polizei nicht locker: Am Mittwochabend gab’s in der ZDF-Fahndungssendung XY...ungelöst erneut einen Zeugenaufruf, um dem Täter auf die Spur zu kommen.

Zakia M. – die Identität des Opfers wurde erst kürzlich geklärt – wurde im Dezember 1994 in der Gemarkung Eickhorst getötet. Die Frau, die mit großer Gewalt niedergeschlagen wurde, ertrank anschließend in einem Wasserloch.

Keine neuen Telefonhinweise

„Wir hatten uns von dem erneuten Fahndungsaufruf im TV mehr erhofft – bisher gab es jedoch keinen einzigen Telefonhinweis“, bedauert Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter. Weder nach der Sendung am Mittwochabend noch am Donnerstag habe bei den Ermittlern das Telefon geklingelt, so Reuter. Trotzdem werde die Mordkommission unter Leitung von Frank Bauerfeld weiter am Ball bleiben und versuchen, den Mord an der 28-jährigen Tunesierin Zakia M. aufzuklären, versichert Reuter.

Moderator Rudi Cerne ging im Aktenzeichen-Update noch einmal auf die aktuellen Ermittlungen der Gifhorner Polizei ein und zeigte auch ein Foto des Opfers: Nach derzeitigem Stand kam Zakia M. am 13. Dezember 1994 mit dem Flieger aus Tunesien in Hannover an. Auf dem Flug nach Hannover könnte Zakia M. eine Frau kennengelernt haben, mit der sie in den Folgetagen Kontakt hatte.

Eine unbekannte Frau

Diese unbekannte Frau (möglicherweise aus dem Raum Wolfsburg) wird nun dringend als Zeugin gesucht. Bekannt ist auch: Zakia M. hatte während ihres Aufenthalts seit dem 13. Dezember 1994 Kontakte zu Menschen in Wolfsburg und auch Salzgitter. Dementsprechend könnte Zakia M. sich in diesem Bereich aufgehalten haben. Der Mord ereignete sich dann am zweiten Weihnachtstag.

Ein wichtiges Detail, das Zeugen damals aufgefallen sein könnte: Die Tunesierin, die nur 1,50 Meter groß war, war mit einem viel zu großen und hellbraunen Mantel bekleidet. Er wurde 1994 ebenfalls am Tatort gefunden.

