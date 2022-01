„Montagsspaziergang“ trifft Gifhorner Bündnis für Solidarität: Lärm und rote Karten

Gifhorn

Laut und anklagend die einen, die ständig von Dialogbereitschaft sprechen, schweigend, eher fragend und zuhörend die anderen, die zwar ebenfalls Kritikpunkte in der Corona-Politik sehen, sich aber der Verantwortung stellen wollen, die sie als einzelne für die Gesellschaft haben: Sehr deutlich sichtbar wurden am Montagabend die Gegensätze zwischen den so genannten „Spaziergängern“ und denen, die zur Kundgebung vom Gifhorner Bündnis für Solidarität auf den Marktplatz gekommen waren.

Die „Spaziergänger“ hatten ihre Route dieses Mal so gewählt, dass sie – exakt zum Auftakt der Kundgebung auf dem Marktplatz – von der Torstraße aus um die Ecke bogen und mit schrillem Pfeifkonzert die Schweigeminute für die Opfer der Pandemie sprengten. Die Polizei, unterstützt von Kräften von Bundespolizei und Bereitschaftspolizei Braunschweig, hatte mit Mannschaftsbussen und einer Kette aus Beamten die Bündnis-Kundgebung gegen die so genannten „Spaziergänger“ abgeschirmt. Die nach Polizei-Zählung etwa 200 Teilnehmenden an der Bündnis-Kundgebung bedankten sich anschließend für den Schutz.

Bis zu 800 so genannte „Spaziergänger“ zogen durch Gifhorn

Etwa 600 Teilnehmende zählte die Polizei bei der Auftaktkundgebung der so genannten „Spaziergänger“ auf dem Schützenplatz, „in Spitzenzeiten auf der Strecke waren es dann bis zu 800“, berichtete Gifhorns Polizeisprecher Christoph Nowak, der im Anschluss an die Kundgebungen mitteilte: „Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung eingeleitet, die Anzahl liegt im einstelligen Bereich.“ Mehrfach habe die Polizei die Teilnehmenden auf die Maskenpflicht hingewiesen.

Als „zwei Freunde aus Halberstadt“ kündigte Versammlungsleiter Olaf Lange „Susanne und Jens“ an, die auf dem Schützenplatz feststellten: „Wir kriegen die Gesellschaft zum Kippen.“ Der AfD-Bundestagsabgeordnete Generalleutnant a.D. Joachim Wundrak sprach davon, dass es Mut brauche, seine Rechte einzufordern.

„Die Respektlosigkeit der ,Spaziergänger’ tut weh“

Wie Mut gelebt wird, berichteten beim Gifhorner Bündnis für Solidarität auf dem Marktplatz zwei Krankenpflegerinnen aus dem Helios Klinikum Gifhorn – Sonja und Nicole, zum Schutz nur mit Vornamen vorgestellt, schilderten ihren Arbeitsalltag. „Ich trage acht Stunden, manchmal auch zehn oder zwölf meine persönliche Schutzkleidung, während es andere Menschen schon überfordert, ihre Maske beim Einkaufen aufzusetzen“, sagte Sonja und berichtete, dass Covid-Intensiv-Patienten, die beatmet werden, eine Überlebenschance von gerade mal 50 Prozent haben, „wenn sie keine Vorerkrankungen haben“. Sie wolle sich über vieles nicht beschweren, „das ist mein Job“, aber „ich beschwere mich, wenn Menschen nicht zu ihrer Entscheidung stehen und sich mit gefälschten Impfpässen Solidarität und Rechte erschleichen“. „Wir schultern die Missstände in der Pflege seit Jahren und halten unsere Klappe, um unsere Kraft für unsere Patienten aufzusparen“, sagte Nicole und hatte mit den Tränen zu kämpfen, als sie ergänzte: „Die Respektlosigkeit der ,Spaziergänger’ tut weh.“

Klares Votum von Frank Bsirske für die Impfpflicht

Ihre Forderung nach menschenwürdigen Arbeitsverhältnissen und Wertschätzung unterstrich auch Frank Bsirske. Der Wolfsburger Bundestagsabgeordnete der Grünen konnte seine Vergangenheit als Gewerkschafts-Chef nicht leugnen, als er verlangte, nicht nur die systematische Überforderung des Personals in der Pflege zu beenden, sondern auch die Bezahlung attraktiver zu machen. Und während bei der Kundgebung der so genannten „Spaziergänger“ die Impfpflicht ausschließlich als Freiheitsberaubung und Option zum Geldverdienen für Impfstoffhersteller gesehen wurde, machte sich Bsirske für die Impfpflicht stark, um eine fünfte Corona-Welle im nächsten Herbst zu verhindern. „Niemand weiß, ob die nächste Mutation des Virus nicht so ansteckend ist wie Omikron, aber deutlich aggressiver.“

Von Christina Rudert