"Montagsspaziergang": Gifhorner Initiative ruft zur Gegendemo auf

Gifhorn

Seit einigen Wochen gibt es montags erst eine Mahnwache der AfD und anschließend einen so genannten „Montagsspaziergang“ vom Schillerplatz aus. Jetzt regt sich Gegenwehr. Eine private Initiative ruft per Facebook zu einer Gegendemo auf, angemeldet ist sie für Montag, 3. Januar, 17 Uhr, auf dem Schillerplatz. „Wir haben die ,Spaziergänge’ und bedenklichen Entwicklungen einer kleinen, aber sehr lauten Minderheit satt! Wir werden die Lügen, Hass und Hetze nicht mehr still hinnehmen, sondern mit den Mitläufer*innen ins Gespräch kommen und Fehlinformationen entkräften“, kündigen die Organisatoren an, die „mit Abstand, Anstand und Verstand“ für Abstands- und Hygieneregeln, fürs Impfen und für eine solidarische Gemeinschaft mit Bürgersinn eintreten.

„Die radikale individuelle Freiheit endet dort, wo die Freiheit aller gefährdet ist“, heißt es weiter in dem Aufruf, die Initiatoren schreiben: „Wir alle wissen doch, dass wir in einer friedlichen und freiheitlichen Demokratie leben. Wir wissen selbstverständlich auch, dass in der Pandemie-Zeit unsere Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger nicht immer alles richtig gemacht haben. Aber auch das gehört zu einer Demokratie dazu.“ Entscheidend sei jedoch, „dass wir alle den wissenschaftlichen Erkenntnissen vertrauen und nicht auf fragwürdige, selbsternannte ,Propheten’ hereinfallen“. Zum Schluss heißt es: „Ab Montag sind wir nicht mehr leise! Auf geht’s!“

Von der AZ-Redaktion