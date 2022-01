Gifhorn

Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie aus Infektionsschutzgründen hat die Stadt Gifhorn in Abstimmung mit der Polizei Gifhorn für den nächsten Montagsspaziergang diverse Auflagen erlassen. Laut gemeinsamer Mitteilung von Stadt und Polizei wurde die Kundgebung für Montag, 10. Januar, angezeigt „mit dem Zweck der Zusammenkunft von Personen gegen die Corona-Maßnahmen“.

Der Start- und Endpunkt der Kundgebung wird demnach vom Schillerplatz auf den Schützenplatz verlegt. Die Demonstrationsroute sei folglich anzupassen. Entsprechend der aktuell gültigen Allgemeinverfügung gilt laut Mitteilung für alle Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, für die Leitenden sowie für Ordnerinnen und Ordner der Versammlung die Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder vergleichbaren Maske. Zusätzlich sind alle Beteiligten verpflichtet, mindestens 1,5 Meter Abstand zu allen anderen Personen, also auch zu Passanten, einzuhalten. „Die Auflagen wurden der verantwortlichen Versammlungsleitung mitgeteilt“, heißt es in der Mitteilung.

Verkehrsbehinderungen zu erwarten

Im Stadtgebiet Gifhorn wird es wegen der Versammlungen am Montagabend zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, besonders im Bereich der Braunschweiger Straße. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer appelliert die Polizei Gifhorn, die geltenden Auflagen wie die Maskenpflicht und das Abstandsgebot einzuhalten. „Werden bei Versammlungen erneut Verstöße gegen Auflagen festgestellt, ergehen in einem gestuften Verfahren erneut Hinweise auf diese Auflagen und bei weiterer Nichtbeachtung Maßnahmen zur Verfolgung der damit einhergehenden Ordnungswidrigkeiten“, heißt es abschließend.

Von der AZ-Redaktion