Gifhorn

Die so genannten „Montagsspaziergänge“ durch Gifhorns Innenstadt führen bei manchen Verkehrsteilnehmern zu Unmut. Wie bei Knut Schiller, der per Mail dazu Stellung bezog.

Wie lange müssen wir noch auf die gewohnte Nutzung des Gifhorner Straßennetzes verzichten? Seit einigen Wochen kommt es am Montagabend zu Einschränkungen im Straßenverkehr durch eine Gruppe von Protestlern gegen die Corona-Maßnahmen, die für sich festlegen, wo und in welchen Umfang es zu Verkehrsbehinderungen kommen muss.

Behinderungen in fast der ganzen Nordstadt

Waren in den ersten Wochen noch die Aller- und Braunschweiger Straße betroffen, gibt es nun die Behinderungen in fast der ganzen Nordstadt. Nicht nur dass der Kreisverkehr an der Stadthalle gesperrt wurde und damit die Celler-Straße nicht befahrbar war, wurde durch die Sperrung der Wilhelmstraße das Erreichen der sich dahinter befindlichen Straßen nur über die Bundesstraße 188 möglich.

Was ist das für ein Irrsinn, wenn Anlieger zuhause bleiben oder riesige Umwege in Kauf nehmen müssen um durch die Stadt zu kommen? Jeder hat seine Gründe, um auf gewissen Routen sein Ziel zu erreichen, aber warum darf es nicht jeder für sich in Anspruch nehmen? Werden wir hier von einer kleinen Protestgruppe willkürlich in unseren Grundrechten beschnitten?

Von AZ-Leser Knut Schiller