Landkreis Gifhorn

Was steht an in der gerade begonnenen Woche? Die AZ listet auf, welche Termine wichtig sind, welche Straßen gesperrt werden und was sonst noch von Interesse ist.

An der Landesstraße 286 zwischen Wesendorf und Schönewörde müssen sich Verkehrsteilnehmer aktuell auf Behinderungen einstellen. Grund sind Asphaltarbeiten zur Erneuerung des Radwegs. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag in Wolfenbüttel hin, laut der die Arbeit am Montag, 18. Oktober, beginnen und voraussichtlich bis 20. Oktober andauern. Die Arbeiten werden im Zuge einer Wanderbaustelle unter halbseitiger Sperrung ausgeführt und mit einer fahrbaren Absperrtafel gesichert. Der Radweg wird hier voll gesperrt, Radfahrer werden über die Fahrbahn umgeleitet. Aus Sicherheitsgründen gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 50.

Weitere Straßen-Baustellen im Kreis Gifhorn

In Isenbüttel ist am Montag, 18. Oktober, die Landesstraße 292 zwischen dem Mattes-Kreisel und Bornsiek gesperrt. Erst bis zu den Supermärkten und dann von den Supermärkten bis nach Bornsiek.

Bauarbeiten gibt es ab dieser Woche auch zwischen dem Leiferder Kreisel und Leiferde selbst. Hier wird endlich die Landesstraße 283 auf Vordermann gebracht. Autofahrer müssen Umleitungen in Kauf nehmen. Die Vollsperrung soll bis zum 5. November dauern.

Und dann ist da noch die Ortsdurchfahrt Rühen. Die Bauarbeiten zur Sanierung der Bundesstraße 244 beginnen am Mittwoch, 20. Oktober. Hier wird in mehreren Abschnitten gearbeitet – und auch hier wird es eine Vollsperrung geben.

Wegen des Schienenersatzverkehrs der Braunschweiger Verkehrs GmbH zwischen Wenden Heideblick und Braunschweig Stadion während der Herbstferien und der geänderten Abfahrtszeiten gegenüber der Straßenbahn fährt auch die Linie 112 der VLG bei folgenden Abfahrten 5 Minuten früher ab Adenbüttel in Richtung Wenden: montags bis freitags um 5.01 Uhr statt um 5.06 Uhr sowie samstags um 7.01 und 8.01 Uhr statt um 7.06 und 8.06 Uhr. Abends nach 20 Uhr fahren die Busse der Linie 112 wenige Minuten später ab Heideblick in Richtung Adenbüttel, damit die Anschlüsse von den Bussen des Schienenersatzverkehrs aufgenommen werden können.

Einige Gemeinderäte tagen

Und dann tagen in dieser Woche auch noch einige Gemeinderäte: Am Montag um 18 Uhr der Gemeinderat Calberlah in der Geschmacksmanufaktur, am Donnerstag um 18.45 Uhr der Gemeinderat Hillerse im Hillerser Hof, am Donnerstag um 19 Uhr der Gemeinderat Ribbesbüttel im Raiffeisengebäude und am Freitag tagt ab 18.30 Uhr der Wesendorfer Gemeinderat im Schützenhaus.

In Flettmar wird am Montag die Friedhofskapelle eingeweiht. Entstanden ist ein schmuckes Gebäude mit 140 Plätzen. Das Richtfest wurde im August 2020 gefeiert.

Kultur und Veranstaltungen

Kultur gibt es am Mittwoch in der Gifhorner Stadthalle. das Westfälische Landestheater zeigt ab 20 Uhr „25 km/h – Zwei Brüder auf dem Trip ihres Lebens“. Tickets gibt es noch bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung im Steinweg 73.

Am Wochenende stehen zwei Flohmärkte an: Am Samstag im Uhlenkamp 4 in Meinersen bietet der Verein Aktiv für Menschen ab 10 Uhr Kunst und Kuriositäten an. Und am Sonntag findet in Tülau von 13 bis 18 Uhr der erste Bücherflohmarkt im Gasthaus Glupe statt. Am Sonntag gibt es um 15 Uhr außerdem noch eine Lesung mit Krimi-Autorin Beate Winter im Kleinen Schützenhaus Wesendorf.

