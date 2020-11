Kreis Gifhorn

Den Wölfen auf der Spur: Im Landkreis Gifhorn leben nachweislich zwei Rudel, „eines auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Ehra Lessien und eines im Ringelah“, berichtet Carlo Laser. Dort läuft dem ehrenamtlichen Wolfsberater zufolge derzeit ein umfangreiches Monitoring. „Mit Wildkameras und DNA-Nachweisen in der Losung“ sollen laut Laser Vorkommen, Radius und Wege der Tiere ermittelt werden.

Auch Wolfs-Risse werden verzeichnet – aktuell vermeldet das Wolfsbüro im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) für Oktober den Riss von drei Schafen bei Meinersen. Ob es ein Wolf oder ein Hund war, steht noch nicht fest, die DNA-Analyse soll es zeigen. Laut NLWKN ist der „Schadensverursacher“ in Bearbeitung. Aber auch in der Nachbar-Region Hannover, kaum 20 Kilometer entfernt in Uetze, gab es nicht nur vermehrt Wolf-Sichtungen, sondern genauso Nutztier-Risse.

Anzeige

NLWKN , Jäger und Wolfsberater kooperieren beim Wolfsmonitoring

Bei dem Wolfsmonitoring kooperieren NLWKN, Landesjägerschaft und Wolfsberater. „ Wolfsmonitoring bezeichnet dabei alles, was mit der Dokumentation der Wiederbesiedlung durch Wölfe, der Populations-Entwicklung insgesamt und der Rudel- und Revierbildung im Zusammenhang steht“, so der NLWKN. Dazu gehörten Sichtungen, Risse, gewöhnliche und außergewöhnlichen Ereignisse, Fotos sowie Individuen-Erkennung – auch durch die Analyse von genetischen Spuren aus Exkrementen, von Beutetieren und anderen Quellen.

Lesen Sie auch: Gifhorn: Gibt’s im Stadtgebiet einen Wolf?

Wölfe im Kreis Gifhorn: im Ringelah und bei Ehra-Lessien sind Rudel nachgewiesen. Quelle: dpa

Neben dem Monitoring rücken die ehrenamtlichen Wolfsberater zur Begutachtung und möglicher Spurensicherung bei Nutztier-Rissen aus. Isegrim kann den Wolfsberatern zufolge pro Nacht locker 30 Kilometer zurücklegen. Sollte sich da herausstellen, dass es sich bei dem Riss bei Meinersen um Wölfe als Verursacher handelt, vermutet Laser, dass es wegen der Nähe Zusammenhänge zu dem nachgewiesenen Rudel im Burgdorfer Holz in der Region Hannover geben könnte. Die Orte sind keine 20 Kilometer von einander entfernt. Und in der Region – Eltze, Katensen, Uetze, Edemissen – hat es laut dem dort zuständigen Wolfsberater Volkhard Pohlmann nicht nur Sichtungen von Wölfen gegeben, sondern auch Nutztier-Risse.

Junge Wölfe werden in Schafweiden geführt – zum Lernen

So hatte Pohlmann eigenen Angaben zufolge einen Riss bei Katensen übernommen. Dort waren eine tragende Stute und ihr Fohlen angegriffen worden, berichtet er. „Anhand der Spuren habe ich zwei Wölfe als Verursacher festgestellt, was später durch DNA nachgewiesen wurde“, teilt er mit. „Wenn jetzt von wildernden Hunden gesprochen wird, ist das nicht meine Erfahrung“, meint der Wolfsberater. Er schildert das Vorgehen der Tiere. Danach würden „die jungen Wölfe gezielt von den Alten in Schafweiden geführt“ – zum Lernen. Pohlmann schildert weiterhin, dass er Fälle dokumentiert hat, „wo bis zu 20 Schafe teilweise durch Kehlbiss getötet wurden“, aber viele weitere nur verletzt waren.

So verhält man sich beim Treffen mit einem Wolf Die Wolfsberater empfehlen Nutztierhaltern, sich an das Wolfsbüro des NLWKN zu wenden, „um dort Unterstützung zu erhalten“. Spaziergänger sollten laut Volkhard Pohlmann „grundsätzlich keine Angst im Wald haben“. Dem Wolfsberater zufolge meiden Wölfe den Menschen im Allgemeinen: „Es sei denn, es handelt sich um junge Wölfe, die neugierig ihre Grenzen austesten wollen“. Es sind Pohlmann zufolge zwar mit wenigen Ausnahmen keine Angriffe auf Menschen in Europa bekannt, trotzdem handelt es sich um ein wildes Tier, „dem man mit Respekt begegnen muss“. Sein Fazit lautet deshalb: „Hund an die Leine nehmen, langsam zurückziehen, den Wolf im Blick behalten, eventuell laut schreien und mit Steinen oder Ästen werfen.“ Er rät außerdem: „Wann immer möglich, Fotos machen und diese unter der App Wolfsmeldungen Niedersachsen melden.“

Ebenso wie Laser betont auch Pohlmann, dass Wölfe in der Nacht weite Wege zurück legen können. Er geht sogar davon aus, dass sie „ohne weiteres 70 Kilometer“ weit laufen, sie hätten einen riesigen Aktions-Radius. Selbst Gewässer könnten sie bei ihren Streifzügen nicht aufhalten. So könne es den Beratern zufolge ohne weiteres vorkommen, dass ein im nördlichen Landkreis Gifhorn gesichteter Wolf auch in Edemissen oder Burgdorf gemeldet wird – womit auch für die Schafs-Risse in Meinersen, wenn sie denn von Wölfen stammen, Tiere aus dem in Ehra-Lessien nachgewiesenen Rudel verantwortlich sein könnten. Damit wäre es auch möglich, dass ein Mitglied dieses Rudels der Wolf war, der Anfang Oktober am Gifhorner Stadtrand gesehen worden sein soll.

Von Hilke Kottlick