Modewinkel: Ein Run auf den Frauenflohmarkt

Gifhorn

Die mehrere Meter lange Schlange, die sich kurz vor Beginn vor der Stadthalle bildete, sprach Bände. Hunderte Frauen warteten nur auf den Einlass, um einige Schnäppchen zu machen Es galt: Feilschen, handeln, shoppen.

Für jeden was dabei

Schuhe, Schmuck, Accessoires und Kleidung, so weit das Auge reicht – und alles gab es zum niedrigen Preis zu erwerben. Beim dritten „ Modewinkel“-Flohmarkt für die Frau fand jeder ein neues Modestück ganz nach seinem Geschmack. Und wer Platz für Neues brauchte, stellte sich auf die andere Seite des Tisches und verkaufte sein Hab und Gut.

Eine positive Herausforderung

Jung und Alt tummelten sich vor und hinter den Verkaufsständen, um den Flohmarkt für sich mit einem erfolgreichen Ergebnis zu verlassen. Bereits im Vorfeld war jeder der über 90 Standplätze vergeben. So fand so gut wie jeder Hut, jede Jacke oder jede Hose eine neue Besitzerin. Organisiert wurde der Flohmarkt von den angehenden Veranstaltungskauffrauen Nadja Macht und Nora Schöps. „Die Organisation ist jedes Mal wieder eine Herausforderung – im positiven Sinne“, beschrieb Macht die Planung der Veranstaltung. „Aber wir freuen uns, dass der Flohmarkt so gut angenommen wird“, ergänzte Schöps, die den Flohmarkt seit der Premiere mitorganisiert.

Früh übt sich ist das Motto bei den Auszubildenden in der Stadthalle. „In diesem Jahr werde ich meine Ausbildung abschließen. Aber der Modewinkel wird an die nachfolgenden Azubis weiter gegeben“, erklärte Schöps. Die Weiterführung des beliebten Modeflohmarktes ist damit gesichert. Der nächste Modewinkel wird am 8. November stattfinden. Anmeldungen hierfür können jetzt schon über Facebook oder online unter www.stadthalle-gifhorn.de/veranstaltungen abgegeben werden.

Von Joelle Hillebrecht