Gifhorn

Der „ Modewinkel – Flohmarkt von Frau zu Frau“ startet am Sonntag, 16. Februar, bereits zum dritten Mal in der Stadthalle Gifhorn. Von Kleidung über Schuhe bis hin zu Accessoires ist alles für Schnäppchenjägerinnen, Fashionistas und Modeikonen dabei. Ob man sich als Besucherin neu inspirieren lassen will oder als Verkäuferin im Kleiderschrank Platz für neue Kleidungsstücke schaffen möchte – bei diesem Flohmarkt wird alles möglich sein. Wer Interesse am Shoppen und Stöbern hat, ist von 15 bis 18 Uhr in der Stadthalle willkommen. Im Großen Saal und dem Foyer ist an rund 100 Verkaufsständen für jede Schnäppchenjägerin etwas zu finden. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro.

