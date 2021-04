Gifhorn

Es klingt in diesen Tagen, wo ein bundesweiter Lockdown im Raum steht, eher unrealistisch, aber die Stadt Gifhorn hat sich erneut beim Land Niedersachsen darum beworben, eine von landesweit 50 Modellkommunen für mehr Lockerungen zu werden. Das liegt angesichts der aktuell hohen Inzidenzwerte zwar in weiter Ferne, doch die Stadt dabei auf ein langfristiges Ziel – ein Konzept erarbeiten, um für das öffentliche Leben und den Handel mit einem engmaschigen Sicherheitsnetz Licht am Ende des Corona-Tunnels schon einmal in der Hinterhand zu haben.

In der ersten Stufe wurde Gifhorn abgelehnt

Hintergrund: Hannover hatte Kommunen aufgefordert, sich als Modellkommune zu bewerben. Ziel ist es, in Städten mit niedriger Inzidenz erste Schritte für Lockerungen zu erproben. In Phase eins hatte sich Gifhorn bereits beworben. Am Ostersamstag hatte das Land jedoch eine Absage erteilt und zunächst 14 andere Städte benannt. Wie dünn das Eis gerade ist, zeigt sich daran, dass einige Städte ihren Starttermin schon wieder wegen inzwischen steigender Infektionszahlen verschieben oder gar absagen mussten. Aktuell sind es nur noch zwölf Städte, die den Kriterien gerecht werden. Um Modellregion zu sein, sieht das Land eine Inzidenz um 100 vor.

Diese Unwägbarkeit hat auch die Gifhorner Stadtverwaltung im Blick. Modellkommune könne man erst werden, „wenn der Inzidenzwert wieder sinkt und die Voraussetzungen für eine Modellregion, die das niedersächsische Corona-Infektionsschutzgesetzes vorgibt, erfüllt werden können“, teilt Sprecherin Annette Siemer mit und bestätigt, dass die Stadt ihre erneute Bewerbung abgesendet hat.

Einige Punkte sind nachgebessert worden

Inzwischen, so hatte es Erste Stadträtin Kerstin Meyer schon angekündigt, seien ein vom Land bemängelte Punkte präzisiert. „Dazu gehört die Einrichtung weiterer Testzentren zur sicheren Durchführung der hohen Testzahlen, eine lückenlose Verbindung zwischen Testzentrum, teilnehmendem Gewerbe und Gesundheitsamt mittel Luca-App bzw. passGoApp.“

Gifhorn möchte sich so auf jeden Fall schon einmal fürs Hochfahren aus dem Lockdwon rüsten. „Bei erfolgreicher Aufnahme als Modellregion könnten dann täglich 1000 Kunden die Möglichkeit erhalten, die teilnehmenden Betrieben, Dienstleistern und Verkaufsstellen in Anspruch zu nehmen. Bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses sollen die Kunden tagesaktuelle Einlassbändchen erhalten. Damit soll einer Überfüllung der Geschäfte vorgebeugt werden.“

Das Land wartet die Bundes-Notbremse ab

Wann eine Entscheidung über die Bewerbung zu erwarten ist, steht noch in den Sternen. Das Land werde erst einmal abwarten, wie und wann die Bundes-Notbremse in Kraft tritt, teilt das zuständige Ministerium in Hannover mit.

Von Andrea Posselt