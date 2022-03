Landkreis Gifhorn

Den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen: Darum modernisiert die Verkehrsgesellschaft des Kreises (VLG) ihre Flotte. Sechs moderne Busse wurden gekauft, weitere Neu-Fahrzeuge folgen in den kommenden Monaten. Zudem geht die Verwaltung ein Sportprojekt für Jung und Alt an – mit einer Spielekonsole soll’s gelingen.

„Wir haben uns auf den Weg gemacht, damit noch mehr Menschen den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen“, erklärte Landrat Tobias Heilmann im Beisein von VLG-Chef Stephan Heidenreich am Dienstag im Schloss-Innenhof – dort stand einer der sechs Omnibusse.

Mehr als 40 Sitzplätze

Jeweils 41 Sitz- und 65 Stehplätze, Klimaanlage, Absenkvorrichtung für Haltestellen oder USB-Ladebuchsen: Bei den neuen Standardbussen handelt es sich um gut ausgestattete „Low-Entry-Busse“, die auch schon im Vorjahr auf der VLG-Anschaffungsliste standen. Weiterhin besitzen die Fahrzeuge mit Euro-6-Diesel-Motoren und Adblue-Technik die derzeit umweltfreundlichste Abgasnorm. Brutto-Anschaffungspreis pro Bus: rund 300.000 Euro.

„Vier weitere Busse dieser Art kommen im Sommer dazu“, kündigte Heidenreich an. Insgesamt umfasse das Modernisierungspaket – es ersetzt mehr als zwei Jahrzehnte alte VLG-Busse mit einer Laufleistung von über einer Million Kilometer – genau 20 Fahrzeuge. Weitere zehn Busse würden vermutlich ab 2023 gekauft „Ob diese Busse dann mit Elektromotoren fahren, ist noch nicht geklärt“, so Heilmann. Der Landkreis sei ein Flächenkreis, gibt er zu bedenken, dass die Akku-Ladung bei täglich hoher Kilometerleistung nicht ganz einfach sei. „Welche Antriebstechnologie genutzt werden soll, muss noch im Aufsichtsrat der VLG besprochen und entschieden werden“, so Heilmann.

Modernste Fahrzeugflotte der Region

Das Durchschnittsalter der 75 Fahrzeuge umfassenden VLG-Flotte verjüngst sich damit auf acht Jahre. Dabei ist über die Hälfte aller Busse fünf Jahre oder jünger. „Damit besitzt die VLG mittlerweile eine der modernsten Fahrzeugflotten der Region“, ist der Landrat zufrieden.

Mobilität steht auch im Mittelpunkt eines anderen Kreis-Projektes: Die Gesundheitsregion Gifhorn denkt bei Bewegungsförderung digital weiter. Mit der „Sportstation2“ kommt in ersten Grundschulen und Vereinen des Landkreises bereits eine Bewegungskonsole zum Einsatz, die Wolfgang Alexander Paes entwickelt hat. Die „Sportstation2“ ist wie ein Computerspiel aufgebaut – einziger Unterschied: man muss selbst aktiv werden, um zu punkten. „Ich bin hellauf begeistert von den Möglichkeiten. Mit diesem Projekt gehen wir – auch und besonders in Zeiten der Digitalisierung – neue Wege“, will der Landrat die „Sportstation“ generationsübergreifend anbieten.

„Bewegung und fit – alle machen mit“: Wolfgang Alexander Paes (2.v.r.) erklärt Landrat Tobias Heilmann die Konsole „Sportstation2“, die nicht nur an Schulen zum Einsatz kommen soll. Quelle: Sebastian Preuß

Weitere Infos gibt’s bei Anna Grohmann, Koordinatorin der Gesundheitsregion im Landkreis Gifhorn, unter Tel. (0 53 71) 82 711 oder per E-Mail an anna.grohmann@gifhorn.de.