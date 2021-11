Was mit dem Smartphone inzwischen nicht alles möglich ist: Videos vom Konzert fast in Echtzeit verschicken, die Wetter-App aufrufen, Fotos teilen. Diese rasante Entwicklung begleitet und ermöglicht eine Gifhorner Firma seit Jahren. Ein Besuch bei Axians GA Netztechnik.

Spezialist für Mobilfunk: Am Standort Gifhorn plant Axians den Ausbau des Funknetzes in ganz Deutschland. Divisionsleiter Thorsten Grunwald geht von einem regelrechten Auftragsboom in den nächsten Jahren aus. Quelle: Axians/Lea Behrens