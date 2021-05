Gifhorn

Über diese tierische Attraktion staunen gerade viele Gifhorner: Mitten in der Innenstadt hat am Ufer der Aller in Höhe Schütte-Gebäude ein Schwanen-Paar Quartier bezogen. Auf einigen sozialen Kanälen haben die Nestbauer schon Promi-Status. Die AZ hat sich bei der Tier-Expertin Bärbel Rogoschik erkundigt, wie ungewöhnlich das ist und ob man sich gar Sorge um die Tiere machen muss.

Die Tiere wissen schon, was ein optimaler Ort ist

Die gute Nachricht: „Das ist alles okay so. Ein Schwan entscheidet selbst, wo für ihn der Nestbau optimal ist. Meistens bauen sie auch hoch genug, damit bei steigendem Pegel alles sicher ist“, erklärt die Chefin des Nabu-Artenschutzzentrums in Leiferde.

Die wichtigsten Kriterien habe dieser Ort offenbar für die Tiere erfüllt: Mit Vorliebe suchen Schwäne störungsarme Plätze, bei denen es auch tüchtig Nahrung gebe. Dass es die Tiere in den Innenstadt-Bereich gezogen habe, könnte vielleicht damit zu tun haben, dass am Schlosssee zu viel los sei.

„Auf gar keinen Fall die Tiere berühren“

Eine ganz dringende Bitte hat Bärbel Rogoschik: „Auf gar keinen Fall die Tiere berühren.“ Sollten die Tiere bald Nachwuchs haben, dann wüssten sie sich schon selbst zu helfen. „Das Eingreifen von Menschen ist kontraproduktiv.“ Auf jeden Fall dürften sich die Gifhorner aus sicherer Entfernung über eine schöne Attraktion freuen. „So können Eltern ihren Kindern vielleicht zeigen, wie die Schwäne ihre Kleinen aufziehen.“

Von Andrea Posselt