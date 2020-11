Landkreis Gifhorn

Keine Weihnachtsmärkte, keine Adventskonzerte, aber das bedeutet nicht, dass der Advent abgesagt ist. Vielleicht hat ja in Corona-Zeiten der eine oder die andere erstens das Bedürfnis und zweitens die Muße, sein Zuhause in eine Advents- und Weihnachtswohnung zu verwandeln. Oder den Garten mit Hilfe von Lichterketten und Figuren in eine Weihnachtsmärchen-Kulisse zu verwandeln. Und weil geteilte Freude doppelte Freude ist, startet die AZ heute eine große Weihnachts-Foto-Aktion zum Mitmachen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Deko selbstgemacht oder selbstgekauft ist, ob eine Bastelarbeit vom Lieblingsenkel oder ein Schwibbogen von den Urgroßeltern Ihre Wohnung verziert. Frei nach dem Motto „Erlaubt ist, was gefällt“ freut sich die AZ-Redaktion auf Bilder adventlicher Dekorationen von flippig bis farbenfroh, von extravagant bis eigensinnig, von selbstgemacht bis superschick, von avantgardistisch bis althergebracht. Vielleicht ist die ganze Wohnung umgestaltet, vielleicht ist es aber auch ein besonderes Einzelstück, das für adventliche Atmosphäre sorgt – schließlich mag es jeder anders.

So geht das Mitmachen:

Schicken Sie uns ein Foto von Ihrer Deko – per Post an Aller-Zeitung, Redaktion, Steinweg 73, 38518 Gifhorn, oder per Mail mit einem querformatigen Foto in hoher Auflösung (Datenmenge etwa 1 MB) an stadt@aller-zeitung.de, Betreff ist in beiden Fällen „Weihnachts-Deko“. Erzählen Sie uns in ein paar Stichworten die Geschichte zu dieser Deko. Einsendeschluss ist am 15. Dezember. Die AZ veröffentlicht die schönsten Fotos und Geschichten in der gedruckten Aller-Zeitung und im Internet.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion