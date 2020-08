Mit ganz viel Musik: Erst Altstadtfestchen, dann Weinfestchen am Kultbahnhof

Gifhorn

Nach dem erfolgreichen Corona-Konzert von Brenner kündigt der Kultbahnhof Gifhorn zwei weitere Veranstaltungen an: Bei Altstadt- und Weinfestchen werden schwere musikalische Geschütze aufgefahren, um dem Publikum eine fantastische Show zu bieten.

Bereits zu Jahresbeginn fieberten manche dem Sommer und dem damit verbundenen Altstadtfest und Weinfest entgegen. Doch dann breitete sich das Virus aus. Lockdown, Stilllegung des bis dahin normalen Lebens, Streichung aller geplanten Auftritte seitens der Kulturbranche. Auch im Raum Gifhorn fielen und fallen Events aus. Das Team des Kultbahnhofs ließ sich allerdings nicht lumpen. Kurzerhand organisierte es ein Corona-Konzert auf seinem Gelände, das gut besucht wurde und Lust auf mehr machte. Nun fangen Volker Schlag & Co. die Absage der traditionellen Sommerfeste Gifhorns mit ihrer eigenen Version auf. „ Altstadtfestchen“ und „ Weinfestchen“ heißen die beiden Ersatzveranstaltungen und geben mit ihren Namen zu erkennen, dass das Format aufgrund der Hygienemaßnahmen kleiner als das der entsprechenden Originale ausfallen wird. Dennoch können die Organisatoren nicht mehr abwarten und geben mit sichtlicher Vorfreude bekannt, welche Bands zu erwarten sind.

Beim Altstadtfestchen am Kultbahnhof dabei: Final Impact mit Punkrock. Quelle: Kultbahnhof

So treten am Freitag, 21. August, dem ersten Tag des Altstadtfestchens, drei Gruppen auf. Live und ganz legal covern The Plagiats die bekanntesten Rockhits der letzten 60 Jahre. Die Wolfsburger Band hat für jeden den passenden Song im Gepäck und reißt die Besucher dank ihrer energiegeladenen Show mit. Danach folgen King‘s Call. Die Hardrock-Formation um Alex Garoufalidis kommt mit Eigenkompositionen, melodischen Riffs und einfühlsamen Soli daher. „Kommt hin, lasst uns gemeinsam rocken, denn die Luft wird brennen“, lädt Garoufalidis ein, der auch Interpretationen von Thin Lizzy oder Jimmy Hendrix spielt. Den Auftaktabend abrunden wird Final Impact. Der ihr zufolge wütendsten, dreckigsten und ehrlichsten Form der Musik setzen die Musiker auf der Bühne ein Denkmal. Punkrock ist für sie eine Lebenseinstellung, die die Vorband der Donots schon bei zahlreichen Auftritten in Deutschland, den Niederlanden und in Tschechien zum Ausdruck brachten.

Beim Altstadtfestchen am Kultbahnhof dabei: Creeperhead mit kraftstrotzendem Sound. Quelle: Kultbahnhof

Am zweiten Tag erwartet das Publikum Creeperhead. Die vierköpfige Gruppe mit dem kraftstrotzenden Sound sorgt mit entliehenen Hits der Eagles, Foo Fighters und vielen weiteren Rockstars für glänzenden Hörspaß. Pretty in Pink – eine weitere Band aus der VW-Stadt – nimmt das Publikum auf eine Rock‘n‘Roll-Zeitreise von den wilden 50-ern bis zu den rosigen 70-ern mit und lässt das Lebensgefühl vergangener Jahrzehnte aufleben. Mick Scharf & Crossfire nehmen sich dem musikalischen Erbe von Stevie Ray Vaughan an. Dabei spannen sie einen weiten Bogen bis zu John Mayer, um zu zeigen, wie stark der verstorbene Gitarrist Vaughan bis zum heutigen Tag andere Künstler beeinflusst.

Open Air am Kultbahnhof: Dave Goodman ist beim Weinfestchen dabei. Quelle: Kultbahnhof

Ambiente, Wein, Speisen und gute Musik halten dann auf dem Weinfestchen-Open-Air am Samstag, 5. September, Einzug. Für die gute Musik sorgen hier unter anderem Goodman & Röttger, deren Konzerte einmalige Erlebnisse sind. Die Spezialität des Duos ist das kreative interaktive Zusammenspiel, das sie wie eine der ganz großen Bands klingen lässt. Doch auch Boppin‘B aus Aschaffenburg elektrisiert Luft und Leute mit rockigen Tönen. Die Band mit über 30 Jahren Live-Erfahrung zählt zu den erfolgreichsten Rock‘n‘Roll-Bands Deutschlands.

Für Unterhaltung ist gesorgt. Karten können an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kultbahnhof-gifhorn.de/veranstaltungen.html erworben werden.

Von Hinnerk Jordan