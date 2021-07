Mit diesem Konzept soll der Hausärztemangel im Landkreis Gifhorn überwunden werden

Gifhorn/Steinhorst

15 Hausärzte fehlen derzeit im Landkreis Gifhorn. Und obwohl es einige Initiativen gibt, es nicht noch mehr werden zu lassen, könnte laut Kassenärztlicher Vereinigung die Versorgungsquote von aktuell 87,7 Prozent bis 2035 auf einen Wert zwischen 60 und 70 Prozent sinken. Gero Hoffmann, Geschäftsführer der Euro Medical-Healthcare Projects + Products in Steinhorst, möchte mit seinem Team dazu beitragen, das zu verhindern.

„Dabei geht es darum, insgesamt das Landleben attraktiver zu machen. Für die Menschen, die hier leben, aber natürlich auch für Ärzte und Ärztinnen, die hier praktizieren – oder es künftig wollen“, erklärt er. Dabei will Hoffmann eine Ergänzung zu klassischen Niederlassungen schaffen, keine Konkurrenz. Seine Vision: Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit angeschlossenen, selbständigen Codox-Praxen.

Ein oder zwei Medizinische Versorgungszentren würden reichen

Gero Hoffmann Quelle: Privat

Die Idee geht davon aus, dass nicht Geld der entscheidende Anreiz ist, um junge Ärzte und vor allem Ärztinnen aufs Land zu locken, sondern der Wunsch nach örtlicher und zeitlicher Flexibilität. „Mindestens 60 Prozent der Studienabgänger sind Frauen. Wenn sie sich über Förderprogramme für längere Zeit binden sollen, kommt es oft zu Zielkonflikten mit der Familienplanung. Das muss berücksichtigt werden“, sagt Hoffmann. Sein Konzept sieht daher ein zentrales MVZ verschiedener Facharztrichtungen vor, dem Satellitenpraxen angeschlossen sind, die an Allgemeinmediziner verpachtet werden – für mindestens fünf Jahre oder auch unbegrenzt. „Sie erhalten die Praxisräume, Einrichtung, umfassenden technischen und logistischen Support von uns. Nach Ablauf des Vertrages wird dieser entweder verlängert oder die Praxis einem anderen Arzt angeboten.“ Für das von den Codox-Einsteigern mitzubringende Kapital erhalten diese entsprechend verzinste Anteile am jeweiligen MVZ, das unter Anrechnung der Abnützung und Abschreibung der genutzten Praxis am Ende der Laufzeit zurückerstattet wird.

Codox-Wohnpark: So könnten die Häuser aussehen, in denen Ärzte im Ruhestand in Nähe des Medizinischen Versorgungszentrums in Triangel wohnen könnten. Quelle: Codox

Ein oder zwei MVZ würden für den Landkreis Gifhorn ausreichen. Derzeit wird bereits das erste MVZ in Triangel in Angriff genommen. Die Satellitenpraxen dagegen werden über den ganzen Landkreis verteilt sein. Bestandspraxen sollen, wenn die derzeitigen Inhaber in den Ruhestand gehen, vom Codox-MVZ gekauft und in Codox-Praxen umgewandelt werden. Gero Hoffmann möchte nach Möglichkeit standardisierte Praxen einrichten. Das spare Geld bei Planung und Ausstattung, ermögliche in Krankheits- oder Urlaubsfällen eine reibungslose Vertretung.

Für ältere Ärzte biete das System flexible Ausstiegsperspektiven. „Denn viele finden keine Nachfolger. Also machen sie weiter, weil sie sich ihren Patienten und Patientinnen gegenüber verpflichtet fühlen“, sagt Hoffmann. Und dann gäbe es die Ärzte, die sich nicht vollständig zurückziehen wollen oder deren Praxis und Wohnung auf das Engste in einem Gebäude zusammenhängen. „Denen bieten wir mit einem Komplettverkauf eine aktive Seniorenperspektive. Denn rund um das MVZ in Triangel bauen wir eine Art Ärztesiedlung mit schicken Seniorenhäusern und Wohnungen. So gewinnen sie räumlichen Abstand zu ihrer Praxis und können trotzdem, sofern sie es wollen, die Jungärzte und deren Patienten und Patientinnen mit ihrem geballten Praxiswissen unterstützend beraten“, erklärt er das Konzept.

Die Pläne für das Projekt in Triangel sind inzwischen weit gediehen. Sassenburgs Bürgermeister Volker Arms und der Ortsrat Triangel unterstützen das Projekt nach Kräften. Auch mit dem Landkreis Gifhorn besteht laut Hoffmann eine intensive Zusammenarbeit auf höchster Ebene, um dieses Pionierprojekt für den Landkreis zum Laufen zu bringen.

Von Thorsten Behrens