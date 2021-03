Gifhorn

Die zuerst in Großbritannien entdeckte Corona-Mutante B.1.1.7 – sie ist einer neuen Studie zufolge zu 64 Prozent tödlicher als frühere Varianten des Virus – ist auch im Kreis Gifhorn auf dem Vormarsch. „In unserem Klinikum behandeln wir aktuell zwei Patienten, die positiv auf die Mutation der Gensequenz getestet wurden“, bestätigt Klinikum-Sprecherin Lisa Iffland am Freitag auf AZ-Anfrage. In beiden Fällen handele es sich um die britische Variante B 1.1.7, so Iffland. Zum Gesundheitszustand und bisherigem Krankheitsverlauf der beiden Infizierten machte Lisa Iffland keine weiteren Angaben.

Mutation betrifft die Hälfte der Fälle

Die Sprecherin des Klinikums verweist jedoch in ihrer Stellungnahme darauf, dass die britische Variante B.1.1.7 aktuell bereits in 55 Prozent der untersuchten positiven Proben in Deutschland gefunden werde – also in etwa jeder zweiten Probe, bezieht sich Iffland auf Angaben des RKI. „Unsere Patientinnen und Patienten werden weiterhin regelmäßig auf die Erkrankung Covid-19 getestet“, geht sie auf den hohen Sicherheitsstandard ein, der am Gifhorner Helios Klinikum gelte. Iffland: „Alle Patientinnen und Patienten werden nach ihrer Aufnahme und aktuell alle vier Tage getestet.“

Die Besuchsregeln für das Gifhorner Klinikum sind nach wie vor scharf. „Es gilt weiterhin ein allgemeines Besuchsverbot“, erklärt die Sprecherin. Eine Ausnahme gelte nur für werdende Väter (beziehungsweise eine Begleitperson), Angehörige von palliativ versorgten Patienten, Eltern von Kindern unter 16 Jahren sowie gesetzlichen Betreuern.

An der Rezeption melden

Wichtig dabei: Auch diese Personen müssen sich vor ihrem Besuch in jedem Fall vorab bei der Rezeption melden. „Hier erhalten sie Auskunft darüber, ob die Patientin oder der Patient besucht werden darf oder nicht“, erläutert Iffland die geltenden Corona-Spielregeln. Ebenfalls von großer Bedeutung: Besucherinnen und Besucher dürfen das Krankenhaus derzeit nur betreten, wenn sie keine Atemwegsinfektion haben. Zudem gibt’s für „frischgebackene“ Väter ein Zeitlimit: Sie dürfen Mutter und Kind täglich nur für eine Stunde besuchen.

Es gelten scharfe Besuchsregeln: Eine Lockerung der Hygienemaßnahmen in Gifhorns Klinikum ist vorerst nicht in Sicht. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Angehörige, die Erkrankten persönliche Gegenstände (Patienteneigentum) übergeben wollen, dürfen dieses nicht direkt erledigen. Kleidung oder auch Hilfsmittel, die Patientinnen und Patienten dringend benötigten, müssten weiterhin an der Infozentrale des Klinikums abgegeben werden, bittet Iffland um Verständnis.

Lockerung vorerst nicht möglich

„So lange der Inzidenzwert im Landkreis Gifhorn nicht unter 35 liegt, sind veränderte Besuchsregelungen nicht angedacht“, erklärt die Sprecherin des Klinikums. Besucherinnen und Besucher müssten sich bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin an die geltenden Hygienemaßnahmen halten, appelliert Lisa Iffland. Wie wichtig diese Vorgaben sind, unterstreichen auch Zahlen im Zusammenhang mit der Ausbreitung der britischen Variante: Mit Stand vom 19. Februar waren es laut Gesundheitsamt im Landkreis Gifhorn sieben bestätigte Fälle der britischen Corona-Mutation B.1.1.7 – zwei Wochen später gab’s bereits 26 bestätigte Fälle.

Von Uwe Stadtlich