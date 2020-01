Mit Traktoren bei Real: So kommt die Landvolk-Aktion in Gifhorn an

Gifhorn

Seit Monaten protestieren Landwirte im Landkreis Gifhorn aus verschiedenste Art und Weise gegen den Agrar-Kurs der Bundesregierung und wollen bei den Diskussionen über die Neuausrichtung auch den Verbraucher im Blick behalten. Und so gab es am Samstag ein ungewöhnliches Bild vor dem Gifhorner Real-Markt. Mit mehreren Traktoren baten das Landvolk und Landwirte Kunden zum Gespräch. Das kam gut an.

„Wir machen, was ihr möchtet“

„Wir möchten miteinander reden, nicht übereinander“, sagte Sven Hager, Landwirt aus Müden. „Wir möchten wissen, was die Verbraucher bewegt, was sie von uns denken.“ Klare Linie der Landwirte: „Wir machen, was ihr möchtet.“ Wichtig sei ihm, die verhärteten Fronten aufzuweichen. „Es gibt nicht einfach nur gutes Bio, und die schlechte konventionelle Landwirtschaft.“ Von der Reaktion der Kunden war er positiv überrascht.

Landvolk sucht den Dialog

Auch Landvolk-Chef Klaus-Dieter Böse ist ein Fan des Dialogs. „Wir sind die Letzten, die sich gegen Änderungen verwehren. Aber die, die gegen uns sind, sollten auch eine Alternative aufzeigen.“

Anschaulich machten die Landwirte, was ihre Leistung für die Kunden ist. An einem proppenvollen Einkaufswagen stand ein Schild „So sieht ein Einkaufswagen mit uns Landwirten aus“, daneben ein leerer Korb mit dem Schild „Und so ohne uns“. Daneben stand Inke Lehnert, Landwirtin aus Eischott: „Natürlich würde es auch ohne uns Lebensmittel geben. Aber die Frage ist dann, woher die Sachen kommen und welche Qualität sie haben.“

„Die Leute schauen nur auf ihren Geldbeutel“

Bei Dr. Jens Müller, der gerade gen Real-Eingang strebt, stoßen die Landwirte auf offene Ohren. Er selbst sei weitgehend Selbstversorger. Qualität und gesundes Essen sei heutzutage bei vielen einfach nicht angesagt. „Die Leute schauen nur auf ihren Geldbeutel beim Einkaufen.“ Der Verbraucher habe den Kontakt zu jenen verloren, die ihr Essen produzieren. Was Landwirtin Kerstin Lüdde-Franke nur bestätigen kann. Wer wisse heute denn noch, wie frische Milch vom Hof wirklich schmeckt.

Wie es in einem Stall zugeht, konnten Kinder dank Helmut Evers, Landwirt aus Wahrenholz, erleben. Er hatte eine VR-Brille mitgebracht. Ein zweiminütiger Film zeigt, wie es im Stall aussieht.

„Es geht um unsere Zukunft“

Für die Aktion Land schafft Verbindung zeigte Florian Dralle aus dem Nordkreis Flagge. Am Freitag war er von früh morgens bis spät am Abend bei der Trecker-Demo in Hannover. Da bleibt auf dem Hof einiges liegen. Dralle sieht es pragmatisch: „Es geht um unsere Zukunft. Lieber bleibt jetzt was liegen, als dass ich bald keine Arbeit mehr habe.“ Etwas Optimismus habe er seit einigen Tagen wieder. Das Land Niedersachsen signalisiert, gegen die Düngeverordnung ein Veto einzulegen.

Dass die Landwirte sich so offen und gesprächsbereit zeigen, fanden die meisten Kunden gut. „Das ist top. Aufklärung ist gut. Wir leben von den Bauern, darum ist das wichtig“, meinte Kerstin Knüttel.

Von Andrea Posselt