Matthias Boeddinghaus ist der neue Pastor

Die Evangelische Gemeinschaft Gifhorn hat mit Matthias Boeddinghaus einen neuen Gemeinschaftspastor berufen. Nach längerer Vakanz der Stelle ist er nun für die Gemeinden Gifhorn, Meinersen-Ohof, Helmstedt und Stift Quernheim zuständig.

Lehre als Landschaftsgärtner

Ursprünglich stammt Matthias Boeddinghaus aus Wuppertal, ist aber bereits seit 2008 in den Gemeinden des Ohofer Gemeinschaftsverbandes tätig und seit 2012 deren Geschäftsführer. Bevor er zu seiner heutigen Arbeit kam, machte er eine Lehre zum Landschaftsgärtner. Zum Pastor berufen wurde er, weil man ihn gefragt hatte. „Ich dachte, es ist eine coole Idee“, sagt Boeddinghaus und beschloss: „Versuchen wir es mal“.

Zehn Jahre in Kenia

Im Brüderhaus Tabor in Marburg machte er seine theologische Ausbildung und sammelte als Jungpastor Erfahrungen in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Müden/Aller und der evangelisch-lutherischen Kirche im bayrischen Höchberg bei Würzburg. Dann ging er für zehn Jahre als Missionar in die Republik Kenia, wo er berufsbegleitend seinen Master in Missiologie – Missionswissenschaft – machte. In dem ostafrikanischem Land habe er gelernt: „Menschen sind im Prinzip anders, nicht schlechter und nicht besser.“ Anschließend arbeitete er an der Akademie für Weltmission im baden-württembergischem Korntal. Dort war er für weitere zehn Jahre in der Ausbildung von Missionaren tätig.

„Ich hatte Interesse, Gott kennen zu lernen“

An die Arbeit als Pastor habe er zu Beginn seiner eigenen Ausbildung zunächst nicht gedacht. „Ich hatte Interesse, Gott kennen zu lernen“, sagt er. Er sieht es als seine pastorale Aufgabe, Menschen im Glauben zu fördern und Freiräume für Wachstum zu gestalten. Als Gemeinschaftspastor will er nicht machen, sondern lieber wachsen lassen.

Angebote per Telefon und Internet

„Am Anfang einer Katastrophe liegt der große Schrecken“, meint der Vater von vier Kindern bezüglich der aktuellen Coronavirus-Pandemie. Wie in allen anderen Kirchen bundesweit finden aufgrund des Kontaktverbotes und der Aufforderung, Zuhause zu bleiben, auch in den Gemeinden von Boeddinghaus vorübergehend keine Veranstaltungen statt. In Ohof werden daher schon Gottesdienste, Bibelgespräche und Gebete per Telefon oder online angeboten. Alles, was dafür benötigt wird, sind ein Telefon oder ein Laptop oder Computer mit Mikro und Lautsprecher sowie ein Internetanschluss. „Als Christen müssen wir den Leuten etwas bieten“, so Boeddinghaus. Gerade in Zeiten wie diesen brauche es mehr Gespräche. Es müsse zugehört und Ratschläge angenommen werden.

Weitere Informationen zu dem Telefon- und Onlineangebot der Kirche Ohof gibt es im Internet unter www.kirche-ohof.de/termine.

Von Annika Cordes