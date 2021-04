Mit Kerzen in den Fenstern soll der Gifhorner Toten der Corona-Pandemie gedacht werden

Gifhorn

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder rufen aus Anlass der am 18. April in der Bundeshauptstadt Berlin stattfindenden Zentralen Gedenkfeier für die Todesopfer in der Corona-Pandemie an diesem Tag zur Beteiligung an der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Januar initiierten Gedenkaktion #lichtfenster auf und bitten alle Bürgerinnen und Bürger darum, an den Abenden des 16. bis 18. April (Freitag- bis Sonntagabend) Kerzen in die Fenster zu stellen. Auch im Landkreis Gifhorn gibt es Grund, an die Todesopfer zu erinnern – 169 Menschen aus dem Landkreis sind bisher im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Am kommenden Sonntag setzen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Präsident des Bundesrats und Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, und der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, als Vorsitzender der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ein Zeichen des gemeinsamen Gedenkens für die Opfer der Pandemie. Im Rahmen der um 13 Uhr beginnenden Veranstaltung im Konzerthaus Berlin kommt es zu einer Begegnung mit Hinterbliebenen. Zuvor findet ab 10.15 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zu Berlin statt. Die Veranstaltungen werden im Fernsehen übertragen.

So hat sich die Zahl im Landkreis Gifhorn entwickelt

2,99 Millionen Todesopfer hat Corona bisher weltweit gefordert. In Deutschland sind es knapp 79 700. Und im Landkreis Gifhorn 169. Der Landkreis meldete am 7. April des vorigen Jahres den ersten Todesfall, am 9. April den zweiten. Bis Ende April ist die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Verstorbenen bereits auf vier gestiegen. Erst am 15. September gibt es einen weiteren Todesfall, dann wieder am 22. und am 30.Oktober. Am 17. November gibt es den achten Todesfall, Ende Dezember liegt die Zahl bei 25.

Diese Zahl hat sich zum 12. Januar bereits verdoppelt. Am 19. Januar werden 15 weitere Todesfälle gemeldet – die größtenteils noch aus dem Dezember stammen. Am 29. Dezember wird mit insgesamt 104 Toten eine weitere Marke übersprungen. Ende Januar gibt es insgesamt 105 Todesfälle. Die Zahl steigt weiter. Der aktuell letzte Todesfall im Landkreis Gifhorn wird am 15. April gemeldet – das 169. Opfer.

Von Thorsten Behrens