Mit Humor gegen Corona-Krise: In Gifhorn liefern Jäger Jägerschnitzel

Gifhorn

Der Corona-Krise mit Humor die Zähne zeigen: Der Gifhorner Gastronom Thomas Hepe erlebt gerade zum zweiten Mal, dass sein Malibu leer bleiben muss und nur der Außer-Hausverkauf möglich ist. Der ist in diesen Tagen ganz besonders und wird mit originellen Videos beworben. Und so kommt es, dass in Gifhorn plötzlich Jäger Jägerschnitzel ausliefern.

„Den Humor verliere ich nie“

Thomas Hepe ist keiner, der so schnell aufgibt und sich der Corona-Depression hingibt. „Ich bin seit 36 Jahren Gastronom und habe schon die ein oder andere Krise erlebt. Aber den Humor verliere ich nie.“ Den teilt er auch mit Stammgästen und Freunden.

Anzeige

Meistert mit Humor die Krise: Der Gifhorner Gastronom Thomas Hepe. Quelle: Sebastian Preuß

Und so passierte Folgendes: Am letzten Tag, an dem das Malibu noch geöffnet sein durfte, schmiss Hepe noch einmal den Grill an, um sich von den Stammgästen vorübergehend zu verabschieden. Sogar Tränen flossen.

Das erste Video steht unter dem Motto Baywatch

Aber gegen schlechte Stimmung haben Hepe und seine Freunde Marvin Jenssen, Heiko Hagedorn und Stefan Bosse ein gutes Rezept – Humor. Noch an jenem Sonntag boten die drei Freunde an, den Gastronom beim Ausliefern der Essen zu unterstützen und dafür wöchentlich ein Motto-Video zu drehen.

Das Thema der ersten Variante lautete in Anlehnung an den Namen Malibu Baywatch. Als Rettungsschwimmer im Stil von Schauspieler David Hasselhoff liefern die Darsteller Jenssen und Hagedorn Essen aus. Für Film Nummer zwei haben alle sogar richtig an einem Konzept mit verschiedenen Sequenzen und Drehorten gefeilt.

Und so rätselt Koch Hepe, wer nun anstelle der Baywatch-Crew Essen ausliefert. Der Geistesblitz: Jäger liefern das Jägerschnitzel aus. Der Anruf landet bei Jenssen und Hagedorn, die als Jäger verkleidet auf der Pirsch liegen, diese aber fürs Malibu abbrechen. Für den richtigen Zuschnitt des Videos sorgt Stefan Bosse. Da darf am Ende auch ein Blick in die Abteilung Pleiten, Pech und Pannen nicht fehlen. Botschaft: Trotz Corona-Krise wird im Malibu herzhaft gelacht.

Nächste Woche gibt es das nächste Motto-Video

Die Mühe hat sich gelohnt. Das Jäger-Video ist im Internet ein Hit. Am Mittwochabend fuhren dann tatsächlich auch die als Jäger gekleideten Hepe-Freunde das Essen aus. Und zu jeder Jägerschnitzel-Bestellung gab es ein flüssiges Geschenk – natürlich passend zur Motto-Woche Jägermeister.

An einem Abend pro Woche packen die Freunde beim Ausliefern in ihrer Freizeit mit an. Nächste Woche soll es ein neues Motto-Video geben. Verraten wird noch nichts. „Aber lustig wird’s ganz bestimmt wieder“, so Hepe.

Von Andrea Posselt