Gifhorn

Bald weiß die Rettungsleitstelle, wo welche Parkbank im Gifhorner Stadtgebiet steht. Denn jetzt bekommt jede ein Kennzeichen und damit verbundene GPS-Koordinaten. Das soll in Notfällen die Rettung schneller und präziser zu Hilfebedürftigen führen.

Wanderer kennen es schon aus dem Harz oder anderen Mittelgebirgen: An Wanderparkplätzen oder Wegkreuzen gibt es grüne Hinweisschilder mit dem Vermerk „Rettungspunkt“ und einer Buchstaben-Ziffern-Kombination. Hilfesuchende können unter 112 diese angeben, und der Rettungsdienst weiß sofort, wohin er fahren muss. Das wird künftig auch an den Parkbänken in der Stadt Gifhorn möglich sein.

Die Bänke werden jetzt nach und nach nummeriert

„Der Startschuss ist gefallen“: Nach und nach werden die Bänke jetzt mit Schildern versehen. Quelle: privat

„Der Startschuss ist gefallen“, so Klaus Schindler von der Senioren Union. „Die öffentlichen Bänke werden nun nach und nach nummeriert, und durch die zugeordneten GPS-Koordinaten kann die Rettungsleitstelle erkennen, wo Hilfe benötigt wird.“

„Viele Orte sind schwer zu beschreiben, Rettungsdienste oder Polizei verlieren eventuell wertvolle Zeit“, sagt Schindler zur bisherigen Situation. „Ist aber eine Bank mit Nummer in der Nähe, muss nur diese Nummer gemeldet werden, und der Einsatzort ist bekannt. Bei einem Unfall oder plötzlicher Schwäche profitieren alle Generationen sowie Ortsfremde von der Nummerierung.“

Die Ideengeber dieser Aktion, Peter Göhler und Klaus Schindler von der Senioren Union der CDU, hoffen, dass durch diese Aktion Leben gerettet wird. Sie freuen sich, dass der Antrag von der Gruppe CDU/Grüne im Rat der Stadt unterstützt und auch von den anderen Fraktionen begrüßt wurde.

