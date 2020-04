Sogar der Elektriker hat am Strom-Auto Zweifel – noch

Gifhorn

Fahren die Firmenfahrzeuge der Handwerker im Kreis Gifhorn bald elektrisch? Einer Umfrage der Kreishandwerkerschaft Region Braunschweig-Gifhorn zufolge können sich 60 Prozent der Betriebe vorstellen, in den kommenden fünf Jahren E-Fahrzeuge anzuschaffen. Allerdings unter bestimmten Voraussetzungen.

Dierk Flohr aus Wahrenholz hat den ersten Schritt getan. Der Obermeister der Elektro-Innung hat sich ein Hybrid-Auto mit Einstöpsel-Möglichkeit zum Aufladen angeschafft. Mit dem klappert er jetzt seine Kunden ab. Ist die Batterie leer, fährt er eben mit Benzin weiter. Und da spricht er schon einen Knackpunkt in der reinen E-Mobilität an: die Reichweite.

Wie weit kommt der E-Transporter?

„Wenn ich viel fahren muss, schaffe ich es nicht“, sagt er über den Nutzen jener reinen E-Fahrzeuge, die jetzt auf dem Markt sind. Seine Installateure fahren aktuell mit einem mit Gas angetriebenen VW Caddy und einem Benziner-VW-Bus zu den Baustellen und Kunden. Theoretisch könnten sie mit einem E-Bus zu einer Baustelle fahren – wenn es dort eine Lademöglichkeit gibt und seine Leute entsprechend länger dort zu tun hätten. Müssten sie aber in der Zwischenzeit kurzfristig zu einem Notfall rausfahren, könnte es eng werden.

Sind E-Fahrzeuge echte Packesel?

Nicht nur die Reichweite ist aus Sicht von Kreishandwerksmeister Manfred Lippick ein kritischer Punkt, sondern auch die begrenzte Zuladung. Gerade Betriebe, die viel Baumaterial oder schweres Werkzeug mitführten, seien auf hohe Zugkraft und Zuladung angewiesen. Da hat Lippick bei den E-Modellen noch seine Zweifel. „Was im Moment angeboten wird, ist für viele Bereiche noch keine Alternative. Wir werden noch einige Zeit auf Verbrenner angewiesen sein.“ Zumal auch ihr Anschaffungspreis die E-Modelle nicht attraktiver mache.

Umfrage: Das sagen die Betriebe

Die Kreishandwerkerschaft hatte in ihrer Umfrage 144 Mitgliedsbetriebe nach ihrer Meinung gefragt. Etwa ein Prozent nutze Fahrzeuge mit alternativem Antrieb, so Geschäftsführer Dr. Andreas Bierich. Weit höher ist offenbar die Quote der Betriebe, die über schlechtere Rahmenbedingungen durch Fahrverbote und Parkraummangel in Großstädten klagt. „Insbesondere die Verkehrssituation in der Stadt Braunschweig wird von unseren Mitgliedsbetrieben als kritisch betrachtet.“ Darüber wolle man mit der Politik sprechen.

Das muss noch getan werden

Grundsätzlich sieht Flohr in E-Fahrzeugen eine Chance, gerade auch für das E-Handwerk. Wer, wenn nicht der Elektriker, sollte per Strom zum Kunden kommen? Reichweite und das Netz an Ladestationen müssten aber ausgeweitet werden – was auch seiner Branche einen neuen Antrieb im doppelten Sinne verschaffen könnte. Das Netz müsste auf jeden Fall für eine höhere Nachfrage ausgelegt werden. Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeicher wären – wenn auch bei zunächst teurer Anschaffung – für Betriebe eine gute Quelle unabhängig vom fremden Netz.

Der Elektromeister hat auch noch eine weitere Antriebs-Alternative im Blick: Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Deren Manko sei aber, dass der Wasserstoff energieintensiv produziert werden muss.

Von Dirk Reitmeister