Gifhorn

Seit Jahren sorgt die Veranstaltungsagentur Wolf Events in der Kreisstadt für die größte Silvester-Sause. Nach der Corona-Pause will Thorsten Nieß wieder durchstarten. Seit Mittwochabend steht der Plan zur Party Welcome 2022 in der Stadthalle.

Noch steckt er in den Vorbereitungen. Der grobe Rahmen steht aber schon für die Sause ins Jahr 2022. „Es wird zwei Tanzflächen geben. Unteres Foyer und großen Saal werden wir nutzen.“ Musik für alle Geschmäcker möchten er und ein DJ-Team auflegen.

Party unter 2G-Regel

So ganz wie in Vor-Corona-Zeiten wird es nicht gehen können. „Bei uns gilt die 2-G-Regel“, sagt Nieß. Er geht davon aus, dass das Nutzen von Luca-App, Vorzeigen von Impf- oder Genesungsnachweis für die Partyhungrigen längst Übung und kein Hindernisgrund sind. „Die Leute haben wieder Lust zu feiern“, ist er optimistisch. Der Kartenvorverkauf soll Ende Oktober starten.

Von Andrea Posselt