Allerwelle am Start, andere Bäder ziehen nach

Gifhorn

Mehrere Wochen ging gar nichts mehr, seit Mittwoch ist der Shutdown in der Allerwelle beendet. Unter Corona-Auflagen ist Gifhorns Erlebnis- und Freizeitbad in die Sommersaison gestartet. Andere Bäder im Kreis stehen in den Startlöchern. Sie öffnen in wenigen Tagen. Für alle Einrichtungen gelten strenge Hygieneregeln.

Abstand halten, die Liegewiese gesperrt, einzelne Duschen außer Betrieb, eine Obergrenze von 150 Badegästen und das Tragen von Mundschutz zwischen Eingang und Umkleide: Allerwelle-Geschäftsführer Walter Lippe ist froh darüber, dass die Besucherinnen und Besucher am Eröffnungstag die Spielregeln ohne Murren und Kritik eingehalten haben. „Es gab keine Beschwerden, die Leute waren einfach nur glücklich darüber, wieder ins Wasser springen zu dürfen“, berichtet Lippe. „Es war ein guter Anlauf – um sechs Uhr waren die ersten Frühschwimmer da, bis elf Uhr hatten wir bereits mehr als 100 Besucherinnen und Besucher.“

Anzeige

Herausforderung

Natürlich stelle die Umsetzung und Einhaltung der Corona-Spielregeln für alle Beteiligten eine Herausforderung da. „Das wird sich jedoch einspielen, wir müssen weiterhin an die Vernunft der Schwimmerinnen und Schwimmer appellieren“, so Lippe. Angst davor, dass die Allerwelle bei wärmeren Temperaturen mit dem Besucheransturm nicht klar kommt, hat der Geschäftsführer nicht: „Wir lernen jeden Tag dazu und müssen dann eben entsprechend nachsteuern.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Saisonstart unter Pandemie-Vorgaben: In der Allerwelle können wieder Bahnen gezogen werden. Am MIttwoch kamen bis elf Uhr mehr als 100 Frühschwimmer. Quelle: Sebastian Preuß

Das Freibad Edesbüttel will am Samstag, 30. Mai, 9 Uhr, eröffnen. „Wir lassen die Besucherinnen und Besucher etappenweise ins Bad“, sagt stellvertretender Badleiter und Schwimmmeister Johannes Jargosch. Die Zeiten: 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr. „Die Pausen dazwischen werden für Desinfektionsarbeiten genutzt“, so Jargosch. Darum müssten Freibad-Gäste nach jeder Schicht das Bad verlassen. Sprungbecken und Kinderplanschbecken dicht, die Liegewiese nur teilweise nutzbar, der Eingang über die Hauptkasse, der Ausgang über das Drehkreuz: neben dem Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter weitere Maßnahmen, um Corona-Ansteckungen zu vermeiden. Nur eingeschränkt nutzbar ist der Sanitärtrakt, Warmduschen ist nicht möglich, auch Sonnenliegen werden nicht verliehen. Zudem gilt für das Freibad in Edesbüttel eine Besucher-Obergrenze von 200 Badegästen. Jargosch und Badleiter Volker Stüber freuen sich trotz des eingeschränkten Betriebes auf den Eröffnungstermin am Sonnabend. Saisonkarten werden übrigens nicht angeboten.

Obergrenze

„Wir peilen eine Eröffnung des Bromer Freibades ab dem 6. Juni an“, sagt Sophie Tinscher, Fachbereichsleiterin für Jugend und Soziales bei der Samtgemeindeverwaltung Brome. Der Badbetrieb werde in dieser Saison – wie in anderen Freibädern auch – unter komplett veränderten Bedingungen laufen. „Wir stellen vorerst nur das Sport- und Schwimmbecken zur Verfügung“, so Tinscher. Geschwommen werden kann im Bromer Freibad in drei Blöcken: von sechs bis neun Uhr, von 13 bis 16 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Die maximale Obergrenze wurde vorerst auf maximal 100 Besucherinnen und Besucher festgelegt. Warmduschen und Umkleiden sind vorerst dicht, telefonisch oder per Internet können sich kleine und große Schwimmer nicht voranmelden. Veränderungen dieser Vorgaben zu einem späteren Zeitpunkt schließt die Fachbereichsleiterin nicht aus: „Wir müssen Erfahrungen sammeln.“

„Einkaufsliste“

In Meinersen hat Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka mit seinem Team ein Hygienekonzept erarbeitet, um im Waldbad loslegen zu können. „Wir wollen in in Kürze starten, einen konkreten Eröffnungstermin gibt’s noch nicht“, so der Verwaltungschef. Bauzäune, die für Absperrmaßnahmen benötigt werden, müssten noch besorgt werden. Auch Desinfektionsmittel stehe noch auf der „Einkaufsliste“. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, werde es Bahnen-Abtrenner im Schwimmer- und Nichtschwimmbecken geben, kündigt Montzka an. „Wir werden auch nur einen Teil der Liegewiese freigeben“, geht der Verwaltungschef auf das Hygienekonzept ein, dass das Gesundheitsamt noch abnicken muss. Über die Einhaltung der Regeln werde eine Security-Firma wachen, eine Reinigungsfirma werde mit Desinfektionsarbeiten betraut. Auch das Waldbad kann nur in Etappen besucht werden: Erstmals geschwommen werden kann von acht bis zehn Uhr, danach geht’s im Zwei-Stunden-Rhythmus weiter. Bei 150 Schwimmerinnen und Schwimmern liegt aktuell die Besucher-Obergrenze.

Von Uwe Stadtlich