Dieser kurzzeitige Fahrspaß ist sogar ein Fall für die Staatsanwaltschaft und könnte einen 32-Jährigen aus Meine dauerhaft den Führerschein kosten: Denn die Polizei stellte bei dem Motorradfahrer auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn ein Tempo von 151 Kilometern pro Stunde fest – das Dreifache des Erlaubten.

Was sich da am Freitag gegen 23.45 Uhr auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn abspielte, wertet die Polizei sogar als illegales Autorennen, obwohl kein weiteres Fahrzeug beteiligt war. Nach der Messung stoppte die Polizei den Aprilla-Piloten, der mit Tempo 151 innerorts unterwegs war – und auch noch vorbelastet ist. „Die Staatsanwaltschaft wird in einem anstehenden Verfahren gegen den vorbelasteten Fahrzeugführer entscheiden, ob diesem die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen und das Motorrad einbehalten wird“, heißt es im Polizei-Bericht.

Drei Punkte und vierstellige Geldstrafe

Der nun in einem Strafverfahren Beschuldigte zeigte laut Polizei bei der Kontrolle Reue und räumte seinen Fehler ein. Als Strafe droht ihm neben drei Punkten in Flensburg mindestens eine Geldstrafe im unteren vierstelligen Bereich. Denn nach neuer rechtlicher Bewertung sei für den Straftatbestand illegales Autorennen kein weiteres Kraftfahrzeug als Teilnehmer an einem Straßenrennen erforderlich.

