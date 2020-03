Wie eine Gutachterin die Angeklagten einschätzt

Hildesheim/Gifhorn

Die Corona-Epidemie wirkt sich auch im Landgericht Hildesheim aus. Der normale Geschäftsbetrieb wurde reduziert, neue Verfahren werden vorerst nicht beginnen. Die bereits laufenden Prozesse werden normal fortgeführt – das könnte sich aber nächste Woche schon ändern.

Justiz in Corona-Zeiten

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz will verhindern, dass Verfahren wegen Infektionsschutzmaßnahmen platzen und neu begonnen werden müssen. Deshalb wird eine Neuregelung vorbereitet. Demnach soll zukünftig eine Hauptverhandlung für maximal drei Monate und zehn Tage unterbrochen werden können. Bislang waren es maximal drei Wochen und ein Tag. Mit dieser Neuregelung soll die Verbreitung des Coranavirus vermieden werden. Laut Justizministerium entscheiden die jeweiligen Gerichte unabhängig und verantwortungsbewusst darüber, wie sie in jedem einzelnen Fall verfahren.

Beteiligte reisen von weither an

Diese neue Frist könnte dazu führen, dass der Missbrauchsprozess gegen das angeklagte Pädagogen-Ehepaar, das in Gifhorn eine Wohngruppe geleitet hat, nicht wie geplant am 15. April fortgeführt wird. Denn in diesem Verfahren kommen die Beteiligten nicht nur aus dem Raum Gifhorn, sondern Verteidiger, Nebenklagevertreter und Sachverständige reisen zu den Terminen aus Braunschweig, Hannover, Bielefeld, Paderborn, Bremen, Wiesbaden und Hamburg an.

Einschätzungen der Gutachterinnen

Bereits am Mittwoch wurde dieser Prozess mit abgespecktem Programm fortgeführt. Die vorgesehene Zeugin erschien nicht – sie hatte sich krank gemeldet. Zu Wort kamen daher die drei psychiatrischen Gutachterinnen mit ihren vorläufigen Einschätzungen. Eine 62-jährige Sachverständige aus Hannover hatte die angeklagten Eheleute begutachtet. Beide hätten eine kombinierte Persönlichkeitsstörung – der 57-Jährige mit zwanghaft narzisstischen Anteilen. Während die Gutachterin bei der 60-jährigen Angeklagten keine seelische Abartigkeit feststellen konnte, habe sie bei dem Angeklagten Hinweise darauf gefunden.

Große Vorbehalte gegenüber Zeugin

Zwei der Hauptbelastungszeuginnen wurden von einer 47-jährigen Gutachterin aus Bielefeld aussagepsychologisch bewertet. Dies fiel ihr zum jetzigen Zeitpunkt jedoch schwer. Einen relativ guten Eindruck habe eine der Zeuginnen vor dem Prozess gemacht. In der Hauptverhandlung sei dies anders gewesen. Jetzt habe sie große Vorbehalte hinsichtlich der Verlässlichkeit der Aussagen der Zeugin. Für ihr endgültiges Gutachten benötige sie noch weitere Zeugen.

Ein Fehler im Gutachten

Glaubwürdig fand eine 75-jährige Gutachterin die Aussagen zweier ehemaliger Bewohnerinnen der Wohngruppe. Die heute jungen Frauen hielt sie für aussagetüchtig. Sie korrigierte dabei einen Fehler in ihrem schriftlichen Gutachten aus dem Dezember 2019. Fälschlicherweise hatte sie den Ex-Freund einer Zeugin als Diakon bezeichnet. „Diese Angabe bezog sich aber auf den leiblichen Vater der Kinder“, so die Gutachterin. Einer Verteidigerin war dieses Detail aufgefallen.

In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, wann der Prozess fortgeführt wird.

Von Bettina Reese