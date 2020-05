Die Vorgeschichte eines Opfers: Warum die Neunjährige damals in die Wohngruppe kam

Gifhorn/Hildesheim

Der Missbrauchs-Prozess gegen ein Gifhorner Pädagogen-Ehepaar vor dem Hildesheimer Landgericht wurde nach längerer, dem Corona-Virus geschuldeter Pause am Dienstag fortgesetzt. Am letzten Verhandlungstag vor der Pause am 25. März war der Haftbefehl gegen den 57-jährigen Angeklagten aufgehoben worden. Er kam sofort auf freien Fuß. Der Haftbefehl gegen seine mitangeklagte Ehefrau ist bereits seit längerem aufgehoben. Beide saßen seit dem 15. März 2019 in Untersuchungshaft.

Das war die Vorgeschichte

Fortgeführt wurde das Verfahren mit der Zeugenvernehmung einer heute 49-jährigen Mutter. Ihre mittlerweile erwachsene Tochter wurde als knapp Neunjährige in die Obhut des angeklagten Ehepaares gegeben und ist Nebenklägerin in diesem Verfahren. „Meine Tochter litt unter einer aggressiven Form von ADHS, war sehr verhaltensauffällig“, sagte die Frau vor Gericht. Sie habe die Wohnungseinrichtung zerstört, ihre zwei Jahre ältere Schwester und auch sie selbst angegriffen, berichtete die Frau. Außerdem neigte ihre Tochter dazu, sich selbst zu verletzen.

Nach einem Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde der Mutter geraten, ihr Kind in eine Einrichtung zu geben, wo sie 24 Stunden therapiert werden könne. Außerdem sollte ihre Tochter in eine Schule geschickt werden, in der die Klasse nur aus fünf Kindern bestehe, die von zwei Lehrern betreut werden. Drei von diesen Schulen habe es in Niedersachsen gegeben, eine davon in Gifhorn. Das angeklagte Ehepaar habe sich bereit erklärt, ihr Kind aufzunehmen. Um die Privatsphäre der Nebenklägerin zu schützen, wurde für die weitere Vernehmung die Öffentlichkeit von dem Prozess ausgeschlossen.

Verurteilung nur für einige Anklagepunkte?

Im Laufe des Verhandlungstages haben die Kammer und auch die Staatsanwaltschaft eine Einschätzung über die Sach- und Rechtslage gegeben. Jetzt komme in Betracht, dass eine Verurteilung nur für einen Teil der Anklagepunkte erfolgt. Es steht im Raum, dass sich die Angeklagten am nächsten Termin zu den Vorwürfen einlassen. Davon hängt auch ab, ob weitere Zeugen geladen werden. Am 25. Mai wird der Prozess fortgeführt.

Der Missbrauchsprozess: Was bisher geschah Im Januar 2019 startete die Polizei Gifhorn die Ermittlungen gegen ein Pädagogen-Ehepaar, das im Verdacht steht, in der von ihm geleiteten Wohngruppe Lichtblick für traumatisierte Kinder und Jugendliche in der Gifhorner Südstadt zwischen 1998 und 2007 vier Mädchen in elf Fällen sexuell missbraucht und in weiteren vier Fällen misshandelt beziehungsweise die Taten zugelassen zu haben. Eine Frau, die als Kind in der Wohngruppe gelebt hatte, hat Strafanzeige erstattet. Das Ehepaar kam wegen Fluchtgefahr Mitte März in Untersuchungshaft – Hauptangeklagter war der Mann, die Frau soll sich in einem Fall an Misshandlungen beteiligt haben, in weiteren vier Fällen gegen die Taten ihres Mannes nichts unternommen haben. Ende März klagten die beiden – er Erzieher, sie Sozialpädagogin – auf Wiedereinstellung, nachdem ihr vorheriger Arbeitgeber Life Concepts Kirchröder Turm sie nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert hatte. Am 23. Oktober entschied das Arbeitsgericht Braunschweig, dass die angeklagte Pädagogin Anspruch auf Lohnfortzahlung für den Monat Februar habe, am 29. Januar 2020 sprach es auch dem Erzieher Anspruch auf Verzugslohn zu. Am 12. September begann der Prozess vor dem Landgericht Hildesheim, Details der Vorwürfe wurden bekannt: Der Mann soll ein Mädchen gezwungen haben, über Tage hinweg die selben Windeln zu tragen, ein Kind soll in einen Hundekäfig gesperrt worden sein. Ende Oktober wurde der Prozess dann wegen 13 neu eingereichter Kartons voller Akten ausgesetzt. Während die Frau auf freien Fuß kam, blieb der Angeklagte in Untersuchungshaft. Die Dachstiftung Diakonie, die zwischen 1998 und 2007 Trägerin der Wohngruppe war, musste sich vor dem Gericht die Frage gefallen lassen, ob sie womöglich doch hätte wissen können oder sogar gewusst hat, was sich in der Wohngruppe abgespielt hat. Sie hatte sich 2007 von dem Ehepaar getrennt und als Grund dafür pädagogische Differenzen genannt. Am 8. Januar 2020 startete der Prozess vor dem Hildesheimer Landgericht neu. Anfang Februar kam heraus, dass mittlerweile ein Anfangsverdacht gegen eine weitere Betreuerin vorliegt – die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ende März hob die Strafkammer den Haftbefehl gegen den Angeklagten auf, der Mann konnte die Untersuchungshaft verlassen.

Von Bettina Reese