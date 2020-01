Wer führte die Tagesprotokolle der Wohngruppe?

Hildesheim/Gifhorn

Die Strafkammer 3 des Landgerichts Hildesheim hat sich vorgenommen, an 27 Verhandlungstagen zu klären, was in einer Gifhorner Wohngruppe für hilfsbedürftige Kinder in den Jahren 1998 bis 2007 passiert ist. In dem Missbrauchs-Prozess – er war Anfang Januar neu aufgerollt worden – muss sich ein Ehepaar (57 und 60 Jahre) als Betreuer und Leiterin dieser Einrichtung verantworten.

Am zweiten Verhandlungstag hatte die Kammer Urkunden und Fotos gesichtet. Auf Antrag der Verteidigung wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, da es um die Intimsphäre der Angeklagten gehe. Von den Dingen, die auf den Fotos zu sehen waren, will die Ehefrau des Angeklagten keine Kenntnis gehabt haben. „Bis zur Akteneinsicht waren sie meiner Mandantin unbekannt“, erklärten ihre Verteidiger.

Strafe bei mangelnder Zahnpflege

Etliche Seiten aus Tagesprotokollen der Wohngruppe aus dem Jahr 1999 wurden nun am jetzigen dritten Verhandlungstag von der Vorsitzenden Richterin Barbara Heidner verlesen. Dabei ging es um Einträge wie „ CT hat sich freiwillig verpacken lassen, denke Windelorgie war von ihr geplant“. Weiter ging es ums Putzen und Aufräumen und auch um mangelnde Zahnpflege und die Konsequenzen daraus: „eine Woche keine Süßigkeiten“. Auch Einträge wie „..bekommt kalte Dusche von mir, wenn Windeln ab sind“ wurden verlesen.

Waren die Kinder nachts alleine?

Die Einlassungen der Verteidiger der Angeklagten zu den jeweiligen Einträgen waren fast identisch. Ihre Mandanten seien nicht anwesend gewesen, die handschriftlichen Eintragungen seien nicht von ihnen beziehungsweise sie seien nicht die Urheber dieser Eintragungen. Die beisitzende Richterin wollte dann wissen, woran die Angeklagte festmachen würde, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht in der Einrichtung anwesend gewesen sei. „Aus fehlenden Eintragungen in der Kopfzeile schließen wir das“, so die Verteidigerin der Frau. Das gab der Staatsanwältin Anlass nachzuhaken. Ob sie bei fehlenden Eintragungen in den Tagesprotokollen daraus schließen könne, dass die Kinder die ganze Nacht allein gewesen seien, wollte sie wissen. Dazu sagten die Angeklagten nichts.

Am 4. Februar geht es weiter

Auch die Frage, ob andere Personen im Zeitraum von September bis Dezember 1999 in der Einrichtung gearbeitet hätten, konnten die Angeklagten nicht beantworten, der fehlenden Erinnerung wegen. Der Missbrauchsprozess wird am 4. Februar mit der Vernehmung einer ehemaligen Bewohnerin fortgeführt.

Von Bettina Reese