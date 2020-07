Gifhorn/Hildesheim

Der Prozess um Missbrauchs-Vorwürfe gegen ein Gifhorner Pädagogen-Ehepaar spielt sich vor dem Landgericht Hildesheim aktuell unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Auch in dieser Woche fanden bereits zwei weitere Verhandlungstage statt.

Am Dienstag kamen drei Polizeibeamte in der Verhandlung zu Wort, so Philipp Suden, stellvertretender Pressesprecher des Landgerichts Hildesheim, auf AZ-Nachfrage. Ein weiterer wichtiger Bestandteil sei das Verlesen von Unterlagen gewesen. Das setzte sich auch am Mittwoch fort.

Missbrauchsprozess in Hildesheim: Ein Pädagogen-Ehepaar aus Gifhorn muss sich vor dem Landgericht verantworten. Quelle: dpa Archiv

„Bei den Unterlagen handelte es sich um Niederschriften der polizeilichen Vernehmungen der möglichen Opfer“, sagt Suden. Ziel sei es gewesen, die damaligen Aussagen vor der Polizei mit den aktuellen vor Gericht zu vergleichen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem gelernten Erzieher sexuellen Missbrauch in zwölf Fällen vor, zwei davon wertet sie als schwere Fälle. Dazu kommen noch vier Fälle von Misshandlung Schutzbefohlener. Mit mindestens vier Mädchen habe der Mann seinen Windel- und Exkrementenfetisch ausgelebt.

Die Ehefrau habe von seinen Neigungen gewusst, sei aber nicht eingeschritten. In mindestens einem Fall habe die 60-jährige Sozialpädagogin sogar selbst ein Mädchen erniedrigt sowie in einem weiteren Fall unter Zwang Windeln angelegt. Die Staatsanwaltschaft legt ihr insgesamt sieben Fälle zur Last.

Vier Opfer sind Nebenklägerinnen

Die Taten sollen sich zwischen Mai 1998 und Juli 2007 ereignet haben. Vier Opfer treten im Prozess als Nebenklägerinnen auf. Der Prozess war aufgrund der Corona-Pandemie im April ausgesetzt worden und wird seit Anfang Mai fortgeführt. Der nächste Verhandlungstermin ist laut Suden am 5. August – voraussichtlich ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

