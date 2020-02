Zwei Tage lang Zeugenbefragung

Gifhorn/Hildesheim

Zwei volle Verhandlungstage musste eine 33-jährige Frau als Zeugin Fragen beantworten. Vor dem Landgericht Hildesheim sagte sie im Missbrauchs-Prozess gegen das angeklagte Gifhorner Ehepaar (57 und 60 Jahre) aus. Während der Befragung war die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen. Am nächsten Dienstag (25. Februar) wird das Verfahren mit der Frau fortgesetzt, die den Missbrauchs-Skandal ins Rollen gebracht hat. Die heute 33-Jährige hatte im Januar 2019 dem 57-jährigen Betreuer sexuellen Missbrauch vorgeworfen und ihn angezeigt. Sie selbst war als Zwölfjährige in die Wohngruppe des Betreiber-Ehepaares gekommen und lebte dort acht Jahre lang. Laut Anklage habe auch sie Windeln tragen müssen und soll in einem Betreuerzimmer zweimal von dem 57-Jährigen sexuell missbraucht worden sein. Vermutlich wird auch ihre Zeugenaussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Von Bettina Reese