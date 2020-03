Gericht überprüft Glaubwürdigkeit der Zeugin

Hildesheim/Gifhorn

Richter und Schöffen müssen beurteilen, ob ein Zeuge glaubwürdig ist und seine Aussage glaubhaft. Wie bei einem Puzzle fügen sie einzelne Teile zusammen, die dann ein Gesamtbild ergeben. So auch in dem Missbrauchsprozess. In diesem Verfahren zweifeln die Verteidiger der Angeklagten den Wahrheitsgehalt der Aussage einer 33-jährigen Hauptbelastungszeugin an.

Was der Ex-Freund sagt

Der 30-jährige Ex-Freund dieser Zeugin machte Donnerstag seine Aussage vor der Strafkammer 3 des Landgerichts Hildesheim. Er war ab März 2016 rund zwei Jahre mit der heute 33-Jährigen zusammen. In dieser Zeit hat sich die Frau ihrem Freund nur zögerlich anvertraut. Sie habe darüber berichtet, dass sie in der Wohngruppe des angeklagten Ehepaares Windeln tragen musste und in einen Hundekäfig gesperrt wurde, so der 30-Jährige. Wenn sie darüber berichtet habe, sei sie sehr aufgewühlt gewesen. Sie habe extrem angefangen zu stottern und lange gebraucht, um einen Satz zu bilden, so der Ex-Freund weiter. „Für sie war es die schlimmste Zeit“, so der jungen Mann weiter.

Lügt die Zeugin?

Gelogen hätte seine Freundin im normalen Rahmen. In einem Gutachten hatte die Verteidigerin der 60-jährigen Angeklagten entdeckt, dass die 33-Jährige ihn als katholischen Diakon bezeichnet hätte. „Nein, ich bin Servicefahrer und außerdem evangelisch“, sagte der Mann.

Angeklagte sprechen von Fehlinterpretation der Polizei

Als Zeuge vor Gericht erschien auch der 63-jährige Geschäftsführer des letzten Trägers der Wohngruppe mit seinem Zeugenbeistand. Er berichtete, dass das Ehepaar Ende Januar 2019 um ein Gespräch gebeten hätte. Dies sei direkt nach der Vernehmung des Paares durch die Polizei geschehen. Er sei völlig verunsichert gewesen, habe von der Polizei über Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs und Misshandlungen erfahren. „Das Ehepaar echauffierte sich über die Fehlinterpretation der Polizei“, so der Geschäftsführer.

Der Missbrauchsprozess: Was bisher geschah Im Januar 2019 startete die Polizei Gifhorn die Ermittlungen gegen ein Pädagogen-Ehepaar, das im Verdacht steht, in der von ihm geleiteten Wohngruppe Lichtblick für traumatisierte Kinder und Jugendliche in der Gifhorner Südstadt zwischen 1998 und 2007 vier Mädchen in elf Fällen sexuell missbraucht und in weiteren vier Fällen misshandelt beziehungsweise die Taten zugelassen zu haben. Eine Frau, die als Kind in der Wohngruppe gelebt hatte, hat Strafanzeige erstattet. Das Ehepaar kam wegen Fluchtgefahr Mitte März in Untersuchungshaft – Hauptangeklagter war der Mann, die Frau soll sich in einem Fall an Misshandlungen beteiligt haben, in weiteren vier Fällen gegen die Taten ihres Mannes nichts unternommen haben. Ende März klagten die beiden – er Erzieher, sie Sozialpädagogin – auf Wiedereinstellung, nachdem ihr vorheriger Arbeitgeber Life Concepts Kirchröder Turm sie nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert hatte. Am 23. Oktober entschied das Arbeitsgericht Braunschweig, dass die angeklagte Pädagogin Anspruch auf Lohnfortzahlung für den Monat Februar habe, am 29. Januar 2020 sprach es auch dem Erzieher Anspruch auf Verzugslohn zu. Am 12. September begann der Prozess vor dem Landgericht Hildesheim, Details der Vorwürfe wurden bekannt: Der Mann soll ein Mädchen gezwungen haben, über Tage hinweg die selben Windeln zu tragen, ein Kind soll in einen Hundekäfig gesperrt worden sein. Ende Oktober wurde der Prozess dann wegen 13 neu eingereichter Kartons voller Akten ausgesetzt. Während die Frau auf freien Fuß kam, blieb der Angeklagte in Untersuchungshaft. Die Dachstiftung Diakonie, die zwischen 1998 und 2007 Trägerin der Wohngruppe war, musste sich vor dem Gericht die Frage gefallen lassen, ob sie womöglich doch hätte wissen können oder sogar gewusst hat, was sich in der Wohngruppe abgespielt hat. Sie hatte sich 2007 von dem Ehepaar getrennt und als Grund dafür pädagogische Differenzen genannt. Am 8. Januar 2020 startete der Prozess vor dem Hildesheimer Landgericht neu. Anfang Februar kam heraus, dass mittlerweile ein Anfangsverdacht gegen eine weitere Betreuerin vorliegt – die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Vier Themen seien bei dem Gespräch angeschnitten worden. Erstens habe ihm der 57-Jährige berichtete, dass aus einem urologischen Problem ein Windelfetisch entstanden sei. Zweitens wurde über das angeblich hohe Vermögen der Eheleute gesprochen. Drittens erzählte das Ehepaar von einer Reinszenierungstherapie, die es bei den Kindern vollzogen hätte. Dabei sei es um Rollenspiele gegangen. Als letztes Thema wurde eine Festhaltetherapie angesprochen, die wissenschaftlich als hochumstritten gilt, so der Geschäftsführer. Die Gespräche zu diesen Themen habe er aber abgebrochen.

Die Stellungnahme der Diakonie Nachdem die am Mittwoch vor dem Landgericht Hildesheim befragte Zeugin im Missbrauchs-Prozess massive Kritik an Mitarbeitern der Diakonie geäußert hatte – eins der Opfer war Bezugskind der jungen Sozialpädagogin gewesen, nachdem es die Wohngruppe in Gifhorn verlassen hatte –, bat die AZ die Diakonie um eine Stellungnahme dazu. Die 41-jährige Zeugin hatte vor dem Gericht auf ein Gespräch verwiesen, in dem sie Verantwortliche der Diakonie damals über das informiert hatte, was das 16-jährige Opfer ihr anvertraut hatte. Daraufhin sei ihr nahegelegt worden, nicht darüber zu sprechen. In der Antwort von Christine Michitsch von der Unternehmenskommunikation der Dachstiftung Diakonie heißt es: „Über die Vorwürfe und jetzt angeklagten Geschehnisse in der damaligen Familienwohngruppe unserer Einrichtung sind wir entsetzt und werden alles dafür tun, dass sie lückenlos aufgeklärt werden.“ Sie bekundet den Opfern „unser tiefes Mitgefühl“. Die Einrichtung arbeite intensiv mit den Ermittlungsbehörden zusammen, zu keiner Zeit habe ein Hinweis auf sexuelle Übergriffe vorgelegen. „Hätte es Hinweise gegeben, wären wir umgehend tätig geworden.“ Die nun geäußerte Behauptung, dass seinerzeit der Träger, die Diakonischen Heime Kästorf, durch eine Mitarbeitende auf einen möglichen Missbrauch hingewiesen wurde, „ist für uns erschreckend und nicht nachvollziehbar. Auch den Vorwurf gegen heute in der Dachstiftung Diakonie arbeitende Kollegen, eine Nachverfolgung der Anschuldigungen verhindert zu haben, können wir in keiner Weise nachvollziehen. Uns sind keine Ermittlungen bekannt, die derartige Vorhaltungen begründen.“ Michitsch betont: „Wir arbeiten auch weiterhin intensiv mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei zusammen und haben intern fachbereichsübergreifend uns vorliegende Informationen zusammengetragen und an die Behörden herausgegeben.“

„Ich konnte zu dem damaligen Zeitpunkt nichts in einen Kontext stellen“, so der 63-Jährige weiter. Die Pädagogen seien bei diesem Gespräch absolut ruhig gewesen. Man habe sie dann mit sofortiger Wirkung freigestellt und die Wohngruppe aufgelöst. Der 63-Jährige betonte, dass Therapien in Wohngruppen strikt untersagt seien. Es sei ein absolutes No-Go, ein fremdes Kind mit ins Bett zu nehmen oder gemeinsam mit ihm zu baden. Im Nachhinein sei ihm aufgefallen, dass das Ehepaar keinen Urlaub gemacht hätte. Bei neuen Mitarbeitern hätten sie sich jeweils die Schwächsten herausgesucht. Hilfe von außen hätte das Ehepaar abgelehnt. Als „etwas schräg“ bezeichnete er das Paar. Eine Sachverständige sprach den Geschäftsführer auf Tagesprotokolle an, auf denen Strafaktionen wie Essensentzug oder das Windelanlegen vermerkt wurden. „Bestrafungen gehören nicht zu unserem Konzept“, antwortete der 63-Jährige. Einen Hinweis auf Missstände habe er nie erhalten.

Am 25. März soll der Prozess fortgeführt werden.

Von Bettina Reese