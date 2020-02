Missbrauchs in Wohngruppe: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen weitere Betreuerin

Gifhorn/Hildesheim

Vor dem Landgericht Hildesheim wurde am Dienstag das Verfahren gegen den 57-jährigen Betreuer einer Gifhorner Wohngruppe fortgesetzt. Sexueller Missbrauch in zwölf Fällen und vier Misshandlungen von Kindern werden dem Mann vorgeworfen. Seine 60-jährige Ehefrau soll bei sieben Taten ihres Mannes nicht eingeschritten sein – die Staatsanwaltschaft wertet dies als schwere Misshandlung.

Unterschiedliche Daten

Seit Beginn des neuen Verfahrens am 9. Januar werden sich die Verteidiger der 60-Jährigen und die Staatsanwaltschaft über ein Datum nicht einig. Gab es einen Vorfall am 14. September 1999 oder doch am 24. September 1999? In den Akten tauchen unterschiedliche Daten zu einem Vorfall auf. Bei Verlesung der Anklage zu Prozessbeginn wurde der 14. September 1999 als Tattag für eine Misshandlung eines Kindes genannt. Demnach soll die 60-Jährige mit einer weiteren Betreuerin einem Kind mehrere Windeln übereinander angelegt haben. Dies sei laut Anklage geschehen, da das Kind einen Windeleimer nicht geleert habe. Aber auch der 24. September 1999 taucht in den Akten als Tattag für diesen Vorfall auf.

Sechs Straftaten

In einem Beweisantrag versuchte die Verteidigerin der 60-Jährigen zu belegen, dass ihre Mandantin nicht mit der anderen Betreuerin gemeinschaftlich gehandelt haben kann. Dabei kam heraus: Auch gegen diese Betreuerin wird nun ermittelt. Es gibt eine Anklage vom 2. September 2019, auf die sich die Verteidigerin der 60-Jährigen berief. Demnach sollen der anderen Betreuerin sechs Straftaten vorgeworfen werden. Laut Verteidigerin wird in dieser Anklageschrift deutlich, dass am 24. September 1999 die andere Betreuerin allein gehandelt habe – und nicht gemeinschaftlich mit der 60-Jährigen. Außerdem sei ihre Mandantin am 14. September 1990 nicht in der Wohngruppe gewesen. Die Anklage gegen die andere Betreuerin ist jedoch noch nicht zugelassen worden, da weiter gegen sie ermittelt wird.

Vorwürfe eines Verteidigers

Vorwürfe gab es von einem Verteidiger des 57-Jährigen an die Beteiligten des Verfahrens. Er unterstellte, dass Dinge aus der nicht öffentlichen Sitzung an die Öffentlichkeit weitergegeben worden seien. Auf Nachfrage konnte er das aber nicht konkretisieren. Weiter lieferte sich der Verteidiger einen Schlagabtausch mit einer Staatsanwältin. Er unterstellte ihr, dass sie seinen Mandanten auslachen würde. Die Staatsanwältin kommentierte diesen Einwand nicht, bat darum, wieder zur Sache zurückzukehren. Am Freitag wird das Verfahren mit der Vernehmung einer Zeugin fortgesetzt.

Von Bettina Reese