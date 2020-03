Diakonie kann Vorwürfe „in keiner Weise nachvollziehen“

Gifhorn

Nachdem die am Mittwoch vor dem Landgericht Hildesheim befragte Zeugin im Missbrauchs-Prozess massive Kritik an Mitarbeitern der Diakonie geäußert hatte – eins der Opfer war Bezugskind der jungen Sozialpädagogin gewesen, nachdem es die Wohngruppe in Gifhorn verlassen hatte –, bat die AZ die Diakonie um eine Stellungnahme dazu. Die 41-jährige Zeugin hatte vor dem Gericht auf ein Gespräch verwiesen, in dem sie Verantwortliche der Diakonie damals über das informiert hatte, was das 16-jährige Opfer ihr anvertraut hatte. Daraufhin sei ihr nahegelegt worden, nicht darüber zu sprechen.

Zu keiner Zeit Hinweise

In der Antwort von Christine Michitsch von der Unternehmenskommunikation der Dachstiftung Diakonie heißt es: „Über die Vorwürfe und jetzt angeklagten Geschehnisse in der damaligen Familienwohngruppe unserer Einrichtung sind wir entsetzt und werden alles dafür tun, dass sie lückenlos aufgeklärt werden.“ Sie bekundet den Opfern „unser tiefes Mitgefühl“. Die Einrichtung arbeite intensiv mit den Ermittlungsbehörden zusammen, zu keiner Zeit habe ein Hinweis auf sexuelle Übergriffe vorgelegen. „Hätte es Hinweise gegeben, wären wir umgehend tätig geworden.“

Erschreckende Behauptung

Die nun geäußerte Behauptung, dass seinerzeit der Träger, die Diakonischen Heime Kästorf, durch eine Mitarbeitende auf einen möglichen Missbrauch hingewiesen wurde, „ist für uns erschreckend und nicht nachvollziehbar. Auch den Vorwurf gegen heute in der Dachstiftung Diakonie arbeitende Kollegen, eine Nachverfolgung der Anschuldigungen verhindert zu haben, können wir in keiner Weise nachvollziehen. Uns sind keine Ermittlungen bekannt, die derartige Vorhaltungen begründen.“ Michitsch betont: „Wir arbeiten auch weiterhin intensiv mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei zusammen und haben intern fachbereichsübergreifend uns vorliegende Informationen zusammengetragen und an die Behörden herausgegeben.“

