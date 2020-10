Gifhorn

Das Hallo war bereits groß, als die 21 Fußballkinder des VfR Eintracht Nord Wolfsburg auf dem perfekt gemähten Grün des Golfclubs Gifhorn eintrafen. Das Staunen der F-Jugend wuchs weiter an, als die Mini-Kicker sahen, wer da des Weges trabte. Wölfi, Maskottchen des VfL Wolfsburg, näherte sich auf leisen Pfoten den vor Begeisterung immer lauter werdenden Kindern. Sie waren auf Einladung des Golfclubs Gifhorn in Begleitung von 19 Eltern und ihren Trainern Frank Weber und René Rosenhagen in schönster Fußballkluft erschienen.

„Das ist heute eine Premiere“, erläuterte dazu Frank Jödecke vom Marketing des Golfclubs Gifhorn. Danach haben sich die Golfer zum Thema Jugendarbeit drei Ziele gesetzt.

Zur Galerie Der Golfclub Gifhorn belebt seine Partnerschaft mit dem VfL Wolfsburg und lädt VfL-Partnervereine auf den Platz bei Wilsche ein. Den Auftakt machte der VfR Eintracht Nord aus Wolfsburg. Und VfL-Maskottchen Wölfi übte mit den Abschlag.

Zum Einen soll laut Jödecke die bereits bestehende Partnerschaft mit dem VfL Wolfsburg neu belebt werden, indem der Golfclub Kinder aus den rund 100 VfL-Partnervereinen einlädt. „Dabei möchten wir den Fußballern das Golfspiel näher bringen“, nennt der Marketing-Mitarbeiter das zweite Anliegen. Und das dritte Anliegen des Golfclubs ist es Jödecke zufolge, den kleinen Kickern und ihren Eltern zu erläutern, „dass für Kinder und Jugendliche das Golfspiel nicht teurer ist als die Mitgliedschaft in einem Fußballverein“. Das Einzige, was unter einen Hut gebracht werden muss, sind laut Jödecke die Trainings- und Spielzeiten – zweimal pro Woche sowohl beim Golf als auch im Fußball.

Startschuss in Sachen Jugendarbeit

Mit den vier- bis zwölfjährigen Kindern und Jugendlichen des eingeladenen VfR Eintracht Nord fiel bei den Golfern der Startschuss in Sachen Jugendarbeit. Und dabei hatten sich die Gifhorner einiges einfallen lassen. So begrüßte Jödecke gemeinsam mit Jonas Garzke vom VfL Wolfsburg Kinder, Eltern und Trainer des Gastvereins. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagte Garzke und stellte mit Blick auf die kleinen Kicker fest: „Ihr seid ja alle super motiviert.“ Es folgte die Eröffnung – die lag in den Pfoten von Wölfi. Und wenn das VfL-Maskottchen auch schon auf Schlittschuhen stand und sich im Minigolf probiert hat, einen Golfschläger hatte der Wolf noch nie zuvor berührt. Egal, da musste er durch – und sein erster Abschlag war gar nicht mal so übel. Kinder und Eltern honorierten die Leistung des Maskottchens mit lautem Beifall.

Golftraining für Eltern, Fußballtrainer und Mini-Kicker

Weiter ging es. Die Golf-Trainer-Legende Nigel Coombs und sein Sohn Tobi nahmen sich der Eltern und Trainer des Gastvereins an und zeigten ihnen das kleine Abschlag-Abc. Auch die Fußball-Kinder sollten ersten Golf-Unterricht erhalten. Dabei zeigte sich Dean Werner bereits recht versiert, der kleine Kicker hatte als einziger vorher schon mal einen Golfschläger in der Hand. „Ich spiele schon Golf“, versicherte der Junge, was seine Mutter Jessica Werner gern bestätigte. Schon fast als Golf-Profi marschierte Dean dann zu den anderen Fußballkindern. Sie wurden von Golf-Trainer Michael Börden und Platz-Marshall Bernd Kollenkirchen eingewiesen, sich in Zweier-Teams zu finden. Im Anschluss ging es auf den Platz, erste Ballübungen mit den Golfschlägern folgten dort.

Zufrieden mit dem Verlauf zeigte sich Jödecke. Er hatte den Tag vorbereitet. So freuten sich die Golf-spielenden Fußballkinder dann auch bereits auf das Einlösen seines Versprechens: „Zum Abschluss gibt es noch ein Spaß-Turnier, Urkunden und Geschenke.“

Von Hilke Kottlick