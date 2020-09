Gifhorn

Die Stadt Gifhorn soll keinen Mietpreisspiegel in Auftrag geben. Das ist die Empfehlung des Ausschusses für Hochbau, Tiefbau und Liegenschaften in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag. Die Mehrheit lehnte getrennte Anträge von AfD und SPD zur Erstellung eines solchen ab.

Wohnungssuchende und Vermieter sollen sich nicht allein auf Vergleichsberechnungen in Internetportalen verlassen sollen, sagt AfD-Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes. Deshalb beantragte er, einen öffentlich anerkannten Mietpreisspiegel zu erstellen. Die SPD nennt das ihrerseits in ihrem Antrag „qualifizierten Mietpreisspiegel“, der in enger Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren der Wohnungswirtschaft, des Mietervereins Braunschweig, dem Verein Haus und Grund und der Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft zu erstellen sei.

Anzeige

„Vermutlich wird es aber wie so oft zu einer Ablehnung kommen, mit der Begründung seitens des Bürgermeisters, dass die Verwaltung dies bereits vorhat“: Bereits in seiner Antragsbegründung sah Marzischewski-Drewes eine Ablehnung voraus, allerdings stießen seine seherischen Fähigkeiten beim Warum an ihre Grenzen. „Es liegt nicht daran, dass wir ein gewisses Klientel bedienen“, sagte Dirk Reuß ( CDU) in Richtung Boris Jülge ( SPD), der entsprechende Interessen der CDU hinter dem Nein zum SPD-Antrag wähnt. Reuß zufolge würde ein Mietpreisspiegel die Preise steigen lassen. Deshalb habe ihn die CDU bereits in der Vergangenheit abgelehnt. „An unserer Position von damals hat sich nichts geändert.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Verwaltung: Keine Verpflichtung, Mietpreisspiegel zu erstellen

Aus Sicht von AfD und auch SPD sei ein Mietpreisspiegel für die Einführung der Mietpreisbremse notwendig. Das sieht die Stadtverwaltung, die sich dazu mit dem Ministerium in Verbindung gesetzt hatte, anders. „Es gibt keine Verpflichtung, einen Mietpreisspiegel zu erstellen.“ Eine einmalige Erstellung würde zwischen 30 000 und 100 000 Euro kosten.

Auch das war für Reuß ein Grund, die beiden Anträge abzulehnen. Es seien nicht unerhebliche Kosten, zumal der Mietpreisspiegel in regelmäßigen Intervallen zu aktualisieren wäre – ebenfalls wieder mit entsprechenden Kosten.

Von Wohnmobilen und Wildblumen Mehr Platz für Wohnmobile in Gifhorn: Die Stadt soll ein Konzept erstellen und die Machbarkeit prüfen, wie zu den bislang 20 Stellplätzen mit 16 Stromanschlüssen noch weitere auf einer Wiese nördlich davon geschaffen werden, empfahl der Ausschuss für Hochbau, Tiefbau und Liegenschaften bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung. Diese Wiese wird laut Verwaltung bereits inoffiziell genutzt. Darüber hinaus soll Campern die Möglichkeit eingeräumt werden, gegen die Stellgebühr über Nacht auch auf dem Parkplatz der Allerwelle zu stehen, dann aber am Morgen auf den Wohnmobilstellplatz zu wechseln, wenn dort erfahrungsgemäß die Fluktuation einsetzt. Im Verkehrsplan, an dem die Stadt gerade arbeitet, wird auch eine Parkleit-Führung für Wohnmobile und Wohnwagengespanne entwickelt, damit diese nicht unnötigerweise durch die Stadt irren auf der Suche nach einem geeigneten Stellplatz. Dorfgemeinschaftshäuser für Bürgerinitiativen gebührenfrei? Ein entsprechender Antrag der AfD fand keine Mehrheit im Ausschuss. Städtische Grünflächen mit Wildblumen bepflanzen: Dieser Antrag der ÖDP fand Zustimmung, nachdem der Ausschuss ihn etwas abgewandelt hat. Denn eigentlich praktiziere die Stadt das bereits, so Tiefbau-Fachbereichsleiter Joachim Keuch, der zum Beispiel auf die Wildblumen an der Schottischen Mühle verwies. Für Nicole Wockenfuß ( Bündnis 90/Die Grünen) wäre es sowieso viel wichtiger, Privatgrundstückseigentümer in die Pflicht zu nehmen, verbotswidrige Schottergärten zu entfernten.

Unterschiedliche Reaktionen seit August

Anfang August hat das Land Niedersachsen für die Stadt Gifhorn eine Mietpreisbremse verfügt. Grund sind steigende Mietpreise. Das hat in den vergangenen Wochen für Diskussionen in der Kommunalpolitik gesorgt. Die CDU ist nicht nur gegen die Erstellung eines Mietpreisspiegels, sondern hält auch die Mietpreisbremse für falsch. Auch die Stadtverwaltung sprach sich dagegen aus. Der Mieterverein begrüßt dagegen die Mietpreisbremse, sieht aber auch einen Mietpreisspiegel für dringend notwendig an.

Von Dirk Reitmeister