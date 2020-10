Gifhorn

Mit einem Augenzwinkern bezeichnet er sich selbst als „ Hans Dampf in allen Gassen“, jetzt hängt Gifhorns wohl bekanntester Polizist Michael Klusmann (63) seine Uniform an den Haken. Er geht in Pension. In 46 Dienstjahren hat er viel erlebt. „Es war eine tolle Zeit, ich habe meinen Beruf geliebt“, blickt der stellvertretende Leiter der Polizei-Verfügungseinheit auf seine Laufbahn zurück. Diese begann für den gebürtigen Ettenbütteler nach seiner Mittleren Reife auf Gifhorns Bonhoeffer-Realschule im Jahr 1974. Klusmann wurde Bundespolizist im früheren BGS-Standort am Wilscher Weg.

„Spezialisierte Überwachung des Verkehrs“

1981 dann der Wechsel zur Landespolizei, der Besuch der Polizeischule in Wolfenbüttel und 1982 der Start bei Gifhorns Ordnungshütern. Der Ettenbütteler bildete sich weiter, legte 1994 sein Fachabi in Hannoversch Münden ab, besuchte von 1995 bis 1998 die Polizei-Fachhochschule in Hildesheim und beendete das Studium erfolgreich als Diplom-Verwaltungswirt. Seit 2000 gehört er der Verfügungseinheit an. „Operative Fahndungsunterstützung, aber zu 80 Prozent spezialisierte Verkehrsüberwachung“, beschreibt Klusmann sein Aufgabengebiet.

Anzeige

Mit Radar, Laser oder dem hochmotorisierten Video-Fahrzeug uneinsichtige Raser zur Strecke bringen, den Schwerlast- und Landwirtschaftsverkehr ins Visier nehmen oder die Tuning-Szene kontrollieren: Für Klusmann und sein Team keine Schikane und bloßes Abkassieren von Verkehrsteilnehmern. „Diese Überwachung ist wichtig, denn jeder Unfall kann großes Leid mit sich bringen“, weiß der Hauptkommissar aus Erfahrung. „Nur den Zeigefinger heben, das bringt nichts“, hält Klusmann einige Strafen sogar noch für zu niedrig – und verweist auf die zunehmende Handy-Nutzung am Steuer.

Das Fachwissen an die Kollegen weitergegeben

Sein Wissen hat der 63-Jährige in den vergangenen Jahren an seine Kolleginnen und Kollegen weitergegeben. Der richtige Einsatz des Rollenprüfstandes für motorisierte Zweiräder, die korrekte Handhabung der Laser-Pistole oder das Tele-Cash-Verfahren in Streifenwagen zum bargeldlosen Bezahlen: Der Hauptkommissar war innerhalb der Gifhorner Inspektion Experte für die verkehrstechnische Ausbildung.

Einsätze bei Demos, Altstadt- und Schützenfesten: Nach 46 Jahren im Polizeidienst geht Michael Klusmann jetzt in den Ruhestand. Quelle: Polizei Gifhorn

Seit einem Vierteljahrhundert hat Klusmann Gifhorns Schützenfest-Umzüge begleitet – zu Fuß oder mit dem Motorrad. Immer an seiner Seite sein Kollege Gerhard Lehner. „Wir waren ein tolles Team“, bedankt sich Klusmann bei seinem Partner. Gerade bei den Schützenfest-Einsätzen habe er viel Herzlichkeit erfahren. „Wir gehörten quasi dazu“, spricht Klusmann von einer „fantastischen Zeit“. In Erinnerung geblieben ist ihm auch sein Expo-Einsatz. „Ich war bei einer Motorrad-Eskorte und habe Promis und Staatschefs begleitet“, berichtet er.

Bei jedem Gifhorner Altstadtfest im Einsatz

Auf der Veranstaltungsmeile des Gifhorner Altstadtfestes für Sicherheit sorgen: Klusmann war mit seinen Kolleginnen und Kollegen von 20 Uhr bis 6 Uhr auf den Beinen. Mitfeiern konnte der 63-Jährige nie, Spaß gemacht hat ihm die Arbeit trotzdem. „Außerdem habe ich so eine Menge Geld gespart – davon kann ich jetzt einen tollen Urlaub machen“, schmunzelt Klusmann.

Seine Uniform und seine Dienstwaffe hat der Hauptkommissar bereits abgegeben. Er freut sich nun darauf, mit seiner Frau und Enkelsohn Milo (7) mehr Zeit verbringen zu können. „Milo ist begeisterter Fußballfan – genau wie ich“, blickt Klusmann gerne auf seine Einsätze als DFB-Linienrichter in der Bundesliga zurück. Besonders ein Spiel ist ihm in Erinnerung geblieben. „ Gladbach gegen München 1992 – da wurde durch meine Entscheidung ein von Bruno Labbadia erzieltes Tor zurückgenommen, denn es war Handspiel“, so Klusmann. Das Match endete übrigens 2:2.

Von Uwe Stadtlich