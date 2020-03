Michael-Jackson-Show: So feiern 300 Gifhorner den King of Pop

Gifhorn

Fans des legendären King of Pop zog es am Samstagabend in die Stadthalle – rund 300 Besucher waren da, um Michael-Jackson-Double Sascha Pazdera in seiner Tribute-Show „Remember the Time“ zu erleben. Dennis Ehrhoff von HufeEvents aus Jembke hatte das Konzert organisiert.

„Es geht nicht darum, der weltbeste Michael-Jackson-Performer zu sein“, teilte Pazdera seinen rund 300 Besuchern auf Englisch mit, „sondern darum, die Musik des King of Pop zu feiern.“ Daher war seine Show nicht aufgebaut wie beispielsweise das Musical Thriller, sondern sie bot einen möglichst repräsentativen Querschnitt des Gesamtwerkes Michael Jacksons. In den unterschiedlichen typischen Outfits des King of Pop präsentierte Pazdera die drei großen Tourneen, die Michael Jackson im Laufe seiner Musikerkarriere gab: „Bad“, seine erste Solo-Tournee von 1987 bis 89, „Dangerous“ (von 1992 bis 93) und HiStory (1996 und 97). Die Outfits reichten vom silbern-glänzenden Space-Anzug mit Moon-Boots, schwarzer, blauer oder roter Lederjacke bis hin zum legendären einzelnem weißen Handschuh und weißem Hut.

Pazdera selbst hatte sein großes Idol 15 Mal live auf seinen Konzerten gesehen, angefangen 1988 in Hannover mit der Bad-Tour bis 1998 zu Michaels letztem Konzert in Deutschland „ Jackson & Friends“ in München. Natürlich schaute er seinem Vorbild ganz genau dessen Moves ab und perfektionierte in seiner nunmehr 30-jährigen Tribut-Karriere eine sehr authentische Tribut-Show. Dass Pazdera stimmlich seinem Vorbild nicht eben zum Verwechseln ähnelt – Pazderas Stimme ist tiefer und lauter als die Jacksons – macht er durch seine perfekte Tanzchoreografie wieder wett. Jackson-typische Dance-Moves wie der Moonwalk, breakdance-artige Roboter-Bewegungen und der berühmte Griff in den Schritt wurden immer wieder eingesetzt und gaben den Zuschauern die optische Illusion, bei einem echten Michael-Jackson-Konzert dabei zu sein.

Alle großen Hits

Eine breite Auswahl von Songs des King of Pop waren dabei, das Repertoire reichte von „Don´t stop till you get enough“, „How does it feel“, „You are not alone“ und „Smooth Criminal“ bis hin zu Jacksons größten Hits „Bad“, „Beat it, „Thriller“, „ Billy Jean, „ Black and White“, „Dirty Diana“ und „Earth Song“, die Pazdera sich allesamt für das zweite Set aufsparte. Da die gesamte Karriere Jacksons mit der Tribut-Show beleuchtet werden sollte, gab es zwischendurch auch einige Songs der Jackson Five, der Band, mit der Michael in den späten 60-er Jahren im Alter von sieben Jahren seine Karriere begann. Ursprünglich wurden die legendären Jackson Five-Songs von den fünf jungen Jackson-Brüdern performt, aber auch bei der Tribut-Show, gesungen von den beiden Background-Sängerinnen, ernteten Songs wie „ABC“, „I´ll be there“ und „I want you back“ viel Applaus.

Elf Musiker auf der Bühne

Insgesamt waren bei der Tribut-Show elf Musiker auf der Bühne: Neben Pazdera und den beiden Background-Sängerinnen gab es vier Tänzerinnen, die in perfekter Choreografie die Moves Pazderas unterstützten, sowie eine Band, bestehend aus Gitarre, Bass, Drums und Keyboard. Eine gelungene Lichtershow rundete das Tribut-Konzert ab.

Von Maren Kiesbye