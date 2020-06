Michael Gruber ist neuer Chef in Gifhorn

Gifhorn

Der Ortsverband der Caritas in Gifhorn ändert Form und Struktur, stellt sich neu auf und wächst. Den Wandel begleiten und steuern soll Michael Gruber, der seit dem 1. Juni die neu geschaffene Position des hauptamtlichen Vorstands innehat und damit unter anderem auch die Nachfolge des Gründers und bisherigen Vorsitzenden Martin Wrasmann antritt, der in Ruhestand geht.

Der 55-jährige gebürtige Oberschlesier, der in Sachsen aufwuchs, noch zu DDR-Zeiten in der kirchlichen Fachhochschule Magdeburg Soziale Arbeit studierte und seit 1992 in Salzgitter lebt, leitete bis zu seinem Wechsel nach Gifhorn 27 Jahre lang den Betreuungsverein der Caritas in Peine. Gruber arbeitete auch zwei Jahre lang als Schlosser, denn „eigentlich wollte ich Ingenieur werden, hatte auch schon eine Zulassung für die Uni“. Aber seine Verweigerung „des Dienstes an der Waffe“ hätte die Staatsmacht mit der Immatrikulation quittiert.

„Helfer und Anwalt“

Ganz neues Terrain ist die Zickenstadt für Gruber nicht: Ab 2015 war er anderthalb Jahre lang mit einer halben Stelle bei der damaligen Neuordnung des hiesigen Betreuungsvereins tätig. „In dieser Zeit konnten wir uns von seiner Eignung überzeugen“, erklärt Wrasmann die Entscheidung für den Mann, dessen Definition der Arbeit des Caritasverbands sich von einem Jahresmotto ableitet: „Helfer und Anwalt“ – was bedeutet, dass der Ortsverband sich „auch für gesellschaftspolitische Themen“ auf kommunaler Ebene einsetzen sowie auf „Nöte und Bedarfe reagieren“ werde. Wichtig Michael Gruber darüber hinaus die Form der Mitarbeiterführung, die „das Partizipative“ des Einzelnen in einer „Dienstgemeinschaft“ betont, sich nicht in Bürokratie verliert und stattdessen „Lust darauf macht, mitzuarbeiten“.

Die 1990 gegründete Gifhorner Caritas umfasst bislang den Betrieb des Gifhorner Frauenhauses, eines Beratungshauses (für Migranten) und die Beratungs- und Interventionsstelle für sexuelle Gewalt (BISS) im Pfarrhaus der St.-Bernward-Gemeinde sowie (in Teilen) das Café Aller im Cardenap und den Kinderladen in Gamsen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit des Betreuungsvereins, in dem Ehren- und Hauptamtliche rechtliche Betreuungen von Volljährigen und Menschen mit Behinderungen sowie Vormundschaften von Minderjährigen wahrnehmen. Zu den – neben 30 ehrenamtlichen – insgesamt 20 hauptamtlichen Caritas-Mitarbeitern gehört ferner ein Präventionscoach in Sachen politischem Extremismus.

Bestand sicherstellen

Künftig wird Gruber der Chef von 140 Angestellten sein, denn die drei Kitas der St.-Altfrid-Gemeinde werden zum 1. August in den Ortsverband integriert, „um deren Bestand auf Dauer sicher zu stellen“. Verantwortlich sein wird Gruber einem ehrenamtlichen Aufsichtsrat, der aus dem bisherigen Vorstand gebildet wird. Zu den Aufgaben des neuen Vorstands wird auch gehören, das Engagement der rund 350 in der Kirchengemeinde ehrenamtlich Engagierten zusammen zu führen. Das Ziel der Neustrukturierung, die „tolle Initiativen unter dem Dach der Caritas zusammenfasst, ist laut Wrasmann „als Verband eine größere Kraft zu entfalten“.

Von Jörg Rohlfs