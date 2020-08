MiKaRos-Trio spielt in der Alten Ziege

Gifhorn

Das MiKaRos-Trio tritt am kommenden Samstag, 29. August, in der Alten Ziege auf. Für Sängerin Michi Gebensleben sowie die Gitarristen Rudi Karger und Heiner Ross, die sich vor zwei Jahren zusammen getan haben, um ihre musikalischen Vorlieben in kleiner Besetzung zu verwirklichen, ist der Gig am Samstag eine Premiere: Sie stehen erstmals als Trio in Gifhorn auf einer Bühne. MiKaRos begeistern das Publikum mit zarten akustischen Balladen ebenso wie mit Uptempo-Pop-Rocksongs in Bandmanier.

Die zeitlosen Cover-Songs werden mit Leidenschaft und Charme interpretiert und in eigenen Arrangements dargeboten, die überraschen und die Kreativität von MiKaRos zeigen. Die Vielfalt des abwechslungsreichen Musikprogramms, das auch Soulstücke enthält, reicht von Popsongs von Tina Turner und Prince bis zu Rockstücken von Supertramp, Kings of Leon und Toto.

Das Konzert beginnt um 21 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro. Wegen der begrenzten Platzzahl sind vorherige telefonische Reservierungen erforderlich, Tel. (01 70) 72 37 023. Weitere Infos unter www.mikaros.de.

Von der AZ-Redaktion