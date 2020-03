Zeugin bleibt vor Gericht vage

Hildesheim/Schwülper

Im Prozess wegen der Messerattacke auf einen 39-Jährigen in Schwülper erschien am Mittwoch eine 36-jährige Zeugin in Begleitung von Polizeibeamten vor dem Landgericht Hildesheim: Die Strafkammer 1 hatte sie von der Polizei zu ihrer Zeugenaussage abholen lassen.

Vage Angaben

Warum die Zeugin am vorletzten Prozesstag trotz Ladung nicht erschienen war, erklärte sie jetzt: Verdacht auf eine Corona-Infektion. Mit Mundschutz beantwortete sie die Fragen. Die 34-jährige Angeklagte, Ex-Frau des Opfers, habe sie in der Untersuchungshaftanstalt in Hildesheim kennengelernt. Anders als bei ihrer polizeilichen Aussage blieb sie vor Gericht mit ihren Angaben vage. Dort hatte sie angegeben, die Angeklagte habe ihr gegenüber geäußert, sie hätte es richtig machen oder jemand anders es machen sollen. Dies habe die Angeklagte wohl aus Wut über ihre Lebenssituation gesagt, bemerkte die Zeugin jetzt vor Gericht. In der Untersuchungshaft habe sie mitbekommen, dass die Angeklagte wegen der Kinder so wütend auf ihren Mann gewesen sei, so die Zeugin weiter.

Häufige Persönlichkeitsstörung

Ein Gutachter ist sich sicher, dass die Angeklagte kein psychiatrisches Problem hat. Er stellte aber eine Persönlichkeitsstörung fest, die häufig in der Gesellschaft vorkomme. Diese Menschen könnten sich nicht runterregeln und hätten mit anderen Probleme. Für eine Zusatzdiagnose gäbe es Kriterien, die auch die Angeklagte erfülle. Dies seien eine übertriebene Empfindlichkeit bei Rückschlägen, die Neigung, dauerhaft Groll zu hegen, und ein Misstrauen, das auch freundliche Handlungen als feindlich wertet. Auch eine Streitsüchtigkeit und das Bestehen auf eigenem Recht sah der Gutachter bei der Frau. „Sie fühlt sich sehr im Recht“, sagte er vor Gericht.

Rosenkrieg nicht zu verstehen

Der Gutachter hatte keinen Zweifel daran, dass die 34-Jährige zur Tatzeit enorm emotional belastet war. Eine Affekttat konnte er jedoch nicht erkennen. Für Außenstehende sei der Rosenkrieg, den sich die Eheleute geliefert hätten, nicht zu verstehen. „Warum zwei intelligente Menschen keine Lösung finden, ist nicht nachvollziehbar“, so der Gutachter weiter. Am 16. April 2020 soll voraussichtlich ein Urteil gefällt werden.

Von Bettina Reese