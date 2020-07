Seit 1988 beschäftigt die Merkelsche Grube in Kästorf den Landkreis – damals hatte der Betreiber Manfred Merkel sich selbst angezeigt, weil er der Altlasten vorwiegend aus der Auto-Industrie nicht mehr Herr wurde, die drei Jahrzehnte lang in der Grube entsorgt wurden: Altöl, Müll und Lösungsmittel, die das Grundwasser vergifteten, Krebs verursachten und Erbgut veränderten. Halogenierte, chlorierte Kohlenwasserstoffe waren durch die Lösungsmittel frei gesetzt worden. Seither bemüht sich der Landkreis, die Katastrophe in den Griff zu bekommen: Das Grundwasser wurde 1990 durch vertikale Dichtwände von der Grube abgegrenzt. Der zweite, tiefer liegende Grundwasserstock, aus dem das Trinkwasser gewonnen wird, wurde nach Aussagen des Landkreises nicht in Mitleidenschaft gezogen. In den ersten sieben Jahren war eine externe Firma mit der Reinigung des Wassers beauftragt, 1995 hat der Landkreis die Sanierung selber in die Hand genommen. Aus dem Plan, bis spätestens Anfang der 2000-er Jahre alles im Griff zu haben, ist allerdings nichts geworden. Zwar sei der Hauptteil der Sanierung mittlerweile erledigt, wie Kreisrat Rolf Amelsberg mitteilt, aber „punktuelle Restsanierungen“ seien nach wie vor erforderlich – 32 Jahre nach Bekanntwerden der Umweltkatastrophe. Viele Millionen Euro – auch Geld vom Land – wurden mittlerweile in der Merkelschen Grube versenkt, Amelsberg spricht von 15 bis 16 Millionen Euro, „wobei gut acht Millionen Euro aus Landesmitteln bezuschusst wurden“. Und immer noch zahlt der Landkreis 36 000 Euro im Jahr „für Sachleistungen“, so Amelsberg. Das seien „rund zwei Prozent der ursprünglichen finanziellen Aufwendungen“.