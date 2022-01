Menschenkette statt „Montagsspaziergang“: Gifhorner Bündnis lädt ein

Gifhorn

Eine breite Gruppierung aus Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsträgern, Vereinen, Verbänden, Bündnissen und vielen Parteien lädt alle Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Gifhorn dazu ein, quer durch Gifhorns Fußgängerzone eine Menschenkette zu bilden und zur Solidarität in der Pandemie beizutragen. „Wir wollen in diesen Zeiten solidarisch zusammenstehen und uns gegen Hass, Hetze, Verleumdung, Fake-News und Ignoranz bei der Bekämpfung der Pandemie einsetzen“, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf – gemeint sind damit Ereignisse bei den so genannten „Montagsspaziergängen“ und in deren Umfeld. Weiter heißt es in dem Aufruf: „In diesem Zeichen der Solidarität geht es auch um das Gedenken an die inzwischen über 230 Menschen, die im Landkreis Gifhorn mit oder an Corona verstorben sind, und das Mitgefühl für die trauernden Hinterbliebenen.“

Der Beginn ist am 11. Januar um 18 Uhr auf dem Marktplatz vor der Nicolai-Kirche geplant. Alle Teilnehmenden sollten sich dort ab 17.45 Uhr einfinden, die Menschenkette baut sich dann vom Rathaus bis zum Schillerplatz auf und kehrt anschließend wieder zum Rathaus zurück. Die Menschenkette findet unter den geltenden Corona-Bestimmungen statt, das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht. Während der Bildung der Menschenkette sind auch die Abstandsregeln einzuhalten.

Von der AZ-Redaktion